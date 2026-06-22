У травні український автопарк поповнили 2652 автомобілі на електротязі. Найактивніше електромобілі реєстрували у Києві та західних регіонах країни. Про це повідомляє Укравтопром.
22 червня 2026, 10:19
В Україні назвали регіони-лідери з реєстрацій електромобілів
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Де зареєстрували найбільше електромобілів
Найбільший показник зафіксовано у Києві — 324 електромобілі. При цьому 53% із них були вживаними.
До п’ятірки регіонів-лідерів також увійшли:
- Львівська область — 271 авто, з них 92% вживані;
- Київська область — 213 авто, 73% вживані;
- Рівненська область — 202 авто, 95% вживані;
- Волинська область — 195 авто, 95% вживані.
Таким чином, у більшості регіонів-лідерів ринок електромобілів формували переважно ввезені з-за кордону вживані авто.
Найпопулярніші нові електромобілі
Серед нових електрокарів лідерами в окремих регіонах стали різні моделі:
- у Києві — Toyota bZ4X;
- на Львівщині — BYD Leopard 3;
- у Київській області — BYD Sea Lion 06 EV;
- на Рівненщині — Volkswagen ID.4;
- на Волині — ORA 03.
Бестселери серед вживаних електрокарів
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів найбільшим попитом користувалися моделі Tesla та Nissan.
- Tesla Model Y стала найпопулярнішою у Києві та Київській області.
- Tesla Model 3 лідирувала на Львівщині.
- Nissan Leaf був бестселером на Рівненщині та Волині.
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Джерело: Мінфін
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