Японський національний пенсійний фонд підприємств малого та середнього бізнесу планує вкласти частину активів у криптовалюту. Про це повідомляє PANews.
Японський пенсійний фонд починає інвестувати в криптовалюту
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Фонд об'єднує близько 1 200 компаній-членів та понад 20 000 індивідуальних учасників, серед яких дві публічні компанії. Загальний обсяг активів під управлінням — близько 21,3 млрд єн. Незважаючи на відносно скромний розмір, фонд є фінансово стійким: коефіцієнт забезпеченості перевищує 140%, а учасникам гарантується річна прибутковість понад 1,2%.
Що змінюється в портфелі фонду
У 2025 фінансовому році розподіл активів виглядав так:
- 80% — єна
- 15% — долар США
- 5% — інші валюти.
У 2026 році структура суттєво змінюється:
- частка єни скорочується до 70%
- з'являється нова категорія — 10% у валютах розвинених ринків
- решта 5% розподіляється між валютами країн, що розвиваються, золотом і криптовалютами.
Частка крипти дорівнює 1% від загальних активів. Інвестиції плануються через пасивні фонди під управлінням великих хедж-фондів із диверсифікованим набором криптовалют.
Навіщо це пенсійному фонду
Головна мета полягає в диверсифікації валютних ризиків, а не спекулятивний заробіток. Скорочення частки єни пояснюється її тривалим ослабленням: фонд шукає дієві інструменти, які зменшать його фінансову залежність від динаміки японської валюти.
Тобто консервативні інституційні інвестори з гарантованими зобов'язаннями перед учасниками починають розглядати цифрові активи як легітимний елемент портфеля.
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