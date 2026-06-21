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21 червня 2026, 10:12

Навіть монархи декларують доходи: Чарльз III вперше оприлюднить свій податковий рахунок

Король Великої Британії Чарльз III стане першим британським монархом в новітній історії, який публічно розкриє інформацію про сплачені ним податки. Рішення є виключно добровільним і особистим. Про це повідомляє BBC.

Король Великої Британії Чарльз III стане першим британським монархом в новітній історії, який публічно розкриє інформацію про сплачені ним податки.

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Вже цього четверга в щорічному фінансовому звіті королівської родини з'явиться нова стаття: «Податкові платежі його величності за 2024−2025 роки». Туди увійдуть податки з доходів від герцогства Ланкастерського — великого бізнесу з нерухомості з маєтками на півночі Англії та в центрі Лондона, що приніс торік близько £24 млн. Плюс особисті інвестиції та отримані доходи від приватних маєтків Сандрінгем і Балморал.

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Показово, що юридично Чарльз не зобов'язаний платити ані податок на прибуток, ані податок на спадщину від попереднього монарха, ані податок на приріст капіталу. Але він платить добровільно. І тепер ще й відкрито про це розповідатиме.

Це є частина запровадженої монархом програми підвищення прозорості Букінгемського палацу, яка передбачає щорічну публікацію його податкової декларації.

Рішення ухвалене після скандалів навколо принца Ендрю (зокрема, виявлення факту суборенди котеджів у Роял-Лодж). Тоді члени парламенту голосно вимагали більшої відкритості щодо фінансів королівської родини. Чарльз, схоже, вирішив не чекати, поки його змусять, і зробив перший крок самостійно.

Паралельно стало відомо, що державний грант на утримання королівського двору досяг рекордних £137,9 млн. Гроші йдуть на зарплати персоналу, утримання будівель і офіційні поїздки. З 2012 року ця сума жодного разу не скорочувалася, але вперше очікується зменшення за підсумками поточного перегляду балансів між Казначейством і Даунінг-стрит.

Ще одна деталь, яка не додає палацу репутаційних балів: донькам принца Ендрю, принцесам Беатріс та Євгенії, надається житло в Сент-Джеймському та Кенсінгтонському палацах, орендну плату за яке платить особисто король зі своїх доходів. Обидві не є працюючими членами королівської родини.

Відкритість для монарха — річ відносна. Але починати з податкової декларації — вже непоганий старт.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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