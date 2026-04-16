До 1 травня 2026 року потрібно подати декларацію про доходи за минулий рік, йдеться у повідомленні податкової.
Як швидко задекларувати доходи від оренди нерухості
Здача нерухомості в оренду
Здача нерухомості в оренду — це не тільки додатковий дохід, але й податковий обов'язок.
Кожен громадянин, який здає в оренду квартиру, будинок або інше приміщення, повинен задекларувати свої доходи до 1 травня 2026 року та сплатити до бюджету ПДФО 18% та військовий збір — 5% до 1 серпня.
Граничний термін подання декларацій про майновий стан і доходи — 1 травня. Подати декларацію платникам необхідно до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації.
Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець. При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації. Під час нарахування доходу фізичною особою від надання нею в оренду об'єктів нерухомості необхідно враховувати розмір орендної плати, зазначений в договорі оренди, який має бути не меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди.
Як визначити суму
Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою КМУ від
