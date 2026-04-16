16 квітня 2026, 8:24

Як швидко задекларувати доходи від оренди нерухості

До 1 травня 2026 року потрібно подати декларацію про доходи за минулий рік, йдеться у повідомленні податкової.

До 1 травня 2026 року потрібно подати декларацію про доходи за минулий рік, йдеться у повідомленні податкової.

Здача нерухомості в оренду

Здача нерухомості в оренду — це не тільки додатковий дохід, але й податковий обов'язок.

Кожен громадянин, який здає в оренду квартиру, будинок або інше приміщення, повинен задекларувати свої доходи до 1 травня 2026 року та сплатити до бюджету ПДФО 18% та військовий збір — 5% до 1 серпня.

Кожен громадянин, який не є підприємцем, але здає нерухоме майно (квартиру, будинок, кімнату або ж нежитлове приміщення) в оренду іншій фізичній особі має задекларувати отриманий дохід та сплатити до бюджету ПДФО 18% та військовий збір — 5%.

Граничний термін подання декларацій про майновий стан і доходи — 1 травня. Подати декларацію платникам необхідно до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації.

Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець. При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації. Під час нарахування доходу фізичною особою від надання нею в оренду об'єктів нерухомості необхідно враховувати розмір орендної плати, зазначений в договорі оренди, який має бути не меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди.

Як визначити суму

Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою КМУ від 29.12.2010 № 1253«Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом самоврядування села, селища, місця, на території яких вона розташована.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами