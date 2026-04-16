Як швидко задекларувати доходи від оренди нерухості

До 1 травня 2026 року потрібно подати декларацію про доходи за минулий рік, йдеться у повідомленні податкової.

Здача нерухомості в оренду

Здача нерухомості в оренду — це не тільки додатковий дохід, але й податковий обов'язок.

Кожен громадянин, який здає в оренду квартиру, будинок або інше приміщення, повинен задекларувати свої доходи до 1 травня 2026 року та сплатити до бюджету ПДФО 18% та військовий збір — 5% до 1 серпня.

Кожен громадянин, який не є підприємцем, але здає нерухоме майно (квартиру, будинок, кімнату або ж нежитлове приміщення) в оренду іншій фізичній особі має задекларувати отриманий дохід та сплатити до бюджету ПДФО 18% та військовий збір — 5%.

Граничний термін подання декларацій про майновий стан і доходи — 1 травня. Подати декларацію платникам необхідно до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації.

Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець. При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації. Під час нарахування доходу фізичною особою від надання нею в оренду об'єктів нерухомості необхідно враховувати розмір орендної плати, зазначений в договорі оренди, який має бути не меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди.

Як визначити суму