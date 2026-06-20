$2 млн на вложенной $1 тыс: Monster Energy стала самой прибыльной компанией за последние 30 лет

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Мало хто знає, що Monster — це не молодий та амбітний стартап, який з'явився кілька років тому. Компанія відома на ринку 1935 року, коли сімейний бізнес Hansen's Juices почав продавати звичайні фруктові соки. У 1988 році компанія збанкрутувала, була куплена й перейменована на Hansen Natural Corporation.

Справжній успіх прийшов до засновників у 2002 році, коли вийшов перший Monster Energy — банка з когтями, яку ми знаємо сьогодні. Саме тоді почалося те, що аналітики називають одним із найвидатніших маркетингових успіхів в історії бізнесу.

До побачення, телебачення!

Monster свідомо уникав традиційної реклами. Замість роликів на ТБ і банерів у журналах компанія інвестувала в мотокрос, UFC, NASCAR і кориду. Молода аудиторія це оцінила і бренд швидко став частиною субкультури, а не просто черговим напоєм на полиці, яких сотні.

«Вони побудували це правильно. Дуже повільно ти методично виходили на кожен ринок, забезпечуючи міцні позиції перед тим, як рухатися далі», — пояснює Нік Моді з RBC Capital Markets.

Coca-Cola помітила успіх потенційного конкурента

У 2015 році до Monster прийшов стратегічний партнер: Coca-Cola придбала 16,7% компанії за понад $2 млрд і стала головним глобальним дистриб'ютором бренду. З того часу ця частка зросла ще на 20%.

Сьогодні квартальний дохід Monster сягає $1,86 млрд. Компанія продовжує зростати і з точки зору масштабування, і з точки зору прибутків. Її акції торгуються близько $91, а засновники, південноафриканські мільярдери Родні Сакс і Хілтон Шлосберг, досі керують бізнесом, який самі і побудували з нуля.