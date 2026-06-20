Bybit у Fortune Crypto 100: визнання бачення нової фінансової платформи

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 червня 2026, 13:22

Bybit у Fortune Crypto 100: визнання бачення нової фінансової платформи

Bybit, друга за обсягом торгівлі криптовалютна біржа у світі, оголосила про включення до першого рейтингу Fortune Crypto 100 — престижного списку найвпливовіших компаній і протоколів, які формують майбутнє глобальної екосистеми цифрових активів.

Bybit, друга за обсягом торгівлі криптовалютна біржа у світі, оголосила про включення до першого рейтингу Fortune Crypto 100 — престижного списку найвпливовіших компаній і протоколів, які формують майбутнє глобальної екосистеми цифрових активів.

Fortune Crypto 100 відзначає організації, що впроваджують інновації, створюють критично важливу ринкову інфраструктуру та розширюють роль цифрових активів у ширшій фінансовій системі.Bybit була відзначена в категорії CeFi, до якої входять криптокомпанії, зокрема біржі, кредитні платформи та кастодіальні сервіси, що забезпечують торгівлю, зберігання й переміщення цифрових активів.

Рейтинг об'єднує як криптонативних лідерів, так і традиційні фінансові установи, відображаючи зростаючу роль цифрових активів у глобальних фінансах і дедалі більшу важливість блокчейн-інфраструктури на ринках капіталу.

«Це визнання відображає довіру наших користувачів, відданість нашої команди та прогрес, якого індустрія досягла за останні роки», — зазначив співзасновник і CEO Bybit Бен Чжоу. — «Криптовалюти стають невіддільною частиною глобальної фінансової системи. Для нас велика честь бути серед компаній, які створюють інфраструктуру, продукти та стандарти для її подальшого розвитку».

Визнання з боку Fortune відбулося на тлі того, як Bybit продовжує розширювати свою роль за межами криптовалютної біржі. Протягом останнього року компанія активно реалізовувала бачення нової фінансової платформи, об'єднуючи цифрові активи, традиційні фінанси, платіжні сервіси, токенізовані інвестиції, інструменти на базі штучного інтелекту та Web3-сервіси в єдиній екосистемі.

Bybit також посилила фокус на довірі, безпеці та відповідності регуляторним вимогам. Компанія розширила свою регульовану присутність на ключових ринках, зокрема отримала ліцензію оператора платформи віртуальних активів в ОАЕ, продовжила розвиток європейського напряму відповідно до регламенту MiCAR та активно співпрацює з регуляторами й державними органами по всьому світу, підтримуючи відповідальний розвиток індустрії цифрових активів.

У міру дорослішання індустрії регуляторна визначеність відіграє дедалі важливішу роль у масовому впровадженні цифрових активів і залученні інституційних учасників.

«Довіра є основою будь-якої фінансової системи», — додав Бен Чжоу. — «Самих лише інновацій недостатньо. Майбутнє фінансів потребує надійної інфраструктури, відповідального регулювання та продуктів, які відповідають реальним потребам користувачів. Ми вітаємо прогрес на світових ринках, адже він створює міцніший фундамент для довгострокового зростання».

Сьогодні Bybit обслуговує понад 80 мільйонів користувачів у всьому світі та продовжує розширювати доступ до фінансових можливостей завдяки інноваціям. Серед останніх ініціатив компанії — розвиток пропозицій токенізованих активів, запуск Bybit IPO Express, розширення доступу до токенізованих акцій через xStocks, інструменти для торгівлі та досліджень на базі штучного інтелекту, а також подальші інвестиції в інфраструктуру інституційного рівня.

«Ми будуємо нову фінансову платформу, де кожен, незалежно від місця проживання, має доступ до однакових фінансових можливостей», — зазначив Чжоу. — «Доступ до інвестицій, примноження капіталу та фінансових інновацій не має обмежуватися географією чи застарілими системами. Наша мета — через єдину надійну платформу поєднати користувачів із можливостями як криптовалютного ринку, так і традиційних фінансів».

У міру того як цифрові активи дедалі глибше інтегруються у світові ринки капіталу, Bybit продовжує зосереджуватися на наданні безпечних, регульованих і доступних фінансових послуг, допомагаючи скорочувати розрив між традиційними та цифровими фінансами.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами