Bybit у Fortune Crypto 100: визнання бачення нової фінансової платформи

Bybit , друга за обсягом торгівлі криптовалютна біржа у світі, оголосила про включення до першого рейтингу Fortune Crypto 100 — престижного списку найвпливовіших компаній і протоколів, які формують майбутнє глобальної екосистеми цифрових активів.

Fortune Crypto 100 відзначає організації, що впроваджують інновації, створюють критично важливу ринкову інфраструктуру та розширюють роль цифрових активів у ширшій фінансовій системі.Bybit була відзначена в категорії CeFi, до якої входять криптокомпанії, зокрема біржі, кредитні платформи та кастодіальні сервіси, що забезпечують торгівлю, зберігання й переміщення цифрових активів.

Рейтинг об'єднує як криптонативних лідерів, так і традиційні фінансові установи, відображаючи зростаючу роль цифрових активів у глобальних фінансах і дедалі більшу важливість блокчейн-інфраструктури на ринках капіталу.

«Це визнання відображає довіру наших користувачів, відданість нашої команди та прогрес, якого індустрія досягла за останні роки», — зазначив співзасновник і CEO Bybit Бен Чжоу. — «Криптовалюти стають невіддільною частиною глобальної фінансової системи. Для нас велика честь бути серед компаній, які створюють інфраструктуру, продукти та стандарти для її подальшого розвитку».

Визнання з боку Fortune відбулося на тлі того, як Bybit продовжує розширювати свою роль за межами криптовалютної біржі. Протягом останнього року компанія активно реалізовувала бачення нової фінансової платформи, об'єднуючи цифрові активи, традиційні фінанси, платіжні сервіси, токенізовані інвестиції, інструменти на базі штучного інтелекту та Web3-сервіси в єдиній екосистемі.

Bybit також посилила фокус на довірі, безпеці та відповідності регуляторним вимогам. Компанія розширила свою регульовану присутність на ключових ринках, зокрема отримала ліцензію оператора платформи віртуальних активів в ОАЕ, продовжила розвиток європейського напряму відповідно до регламенту MiCAR та активно співпрацює з регуляторами й державними органами по всьому світу, підтримуючи відповідальний розвиток індустрії цифрових активів.

У міру дорослішання індустрії регуляторна визначеність відіграє дедалі важливішу роль у масовому впровадженні цифрових активів і залученні інституційних учасників.

«Довіра є основою будь-якої фінансової системи», — додав Бен Чжоу. — «Самих лише інновацій недостатньо. Майбутнє фінансів потребує надійної інфраструктури, відповідального регулювання та продуктів, які відповідають реальним потребам користувачів. Ми вітаємо прогрес на світових ринках, адже він створює міцніший фундамент для довгострокового зростання».

Сьогодні Bybit обслуговує понад 80 мільйонів користувачів у всьому світі та продовжує розширювати доступ до фінансових можливостей завдяки інноваціям. Серед останніх ініціатив компанії — розвиток пропозицій токенізованих активів, запуск Bybit IPO Express, розширення доступу до токенізованих акцій через xStocks, інструменти для торгівлі та досліджень на базі штучного інтелекту, а також подальші інвестиції в інфраструктуру інституційного рівня.

«Ми будуємо нову фінансову платформу, де кожен, незалежно від місця проживання, має доступ до однакових фінансових можливостей», — зазначив Чжоу. — «Доступ до інвестицій, примноження капіталу та фінансових інновацій не має обмежуватися географією чи застарілими системами. Наша мета — через єдину надійну платформу поєднати користувачів із можливостями як криптовалютного ринку, так і традиційних фінансів».

У міру того як цифрові активи дедалі глибше інтегруються у світові ринки капіталу, Bybit продовжує зосереджуватися на наданні безпечних, регульованих і доступних фінансових послуг, допомагаючи скорочувати розрив між традиційними та цифровими фінансами.