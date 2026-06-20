Однокімнатні квартири подорожчали по всій Україні: де житло найдорожче

Вторинний ринок житла в Україні продовжує дорожчати. За останні півроку ціни на однокімнатні квартири зросли в більшості великих міст — подекуди дуже суттєво. Виняток становлять лише кілька міст на сході та півдні країни. Актуальну статистику надає « Судово-юридична газета «

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Найбільший стрибок цін на «однушки» зафіксовано у Тернополі: плюс 30% за шість місяців. Середня ціна квартири розміром до 38 кв. метрів досягла $49 500.

Далі в рейтингу зростання:

Луцьк +22%

Хмельницький та Вінниця +18%

Суми, Житомир, Чернівці та Одеса +13%

Рівне, Івано-Франківськ і Черкаси +12%

Львів та Полтава+11%

Загалом по проаналізованих містах діапазон зростання — від 2% до 30%. Найактивніше дорожчає житло на заході та в центрі країни.

Де квартири подешевшали

На противагу загальному тренду, у двох містах зафіксоване зниження цін: у Дніпрі на 6% та в Запоріжжі на 3%. У Херсоні та Кропивницькому ціни залишилися без змін.

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Скільки коштує однокімнатна квартира

Ціни по країні коливаються від $14 000 до $72 200. Найдешевше житло, звичайно, у містах, що постраждали від війни найбільше:

Херсон — $14 000

Запоріжжя — $16 500

Миколаїв — $20 500

Харків — $23 500

Суми — $26 500

На іншому полюсі — західні міста та столиця. Найдорожче однокімнатне житло у Львові: середня ціна тут сягнула $72 000. Київ на другому місці з $70 000. Далі Ужгород ($65 300), Чернівці ($59 500), Рівне та Луцьк (по $56 000).

Картина загалом відображає логіку воєнного часу: безпечніші регіони притягують переселенців і інвестиції, і це штовхає ціни вгору. Міста поблизу лінії фронту або під постійними обстрілами, навпаки, не визивають зацікавленості покупців попри те, що житло там залишається значно доступнішим.