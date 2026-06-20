Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалила два нові проєкти для України загальним обсягом 140 млн євро. Обидва стосуються житла для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Про це повідомило Міністерство фінансів.
Банк розвитку Ради Європи виділив Україні €140 млн на житло для ветеранів та переселенців
► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини
€60 млн будуть спрямовані на підтримку ветеранів
Кошти підуть на пільгові довгострокові кредити на житло для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.
Умови:
- кредит на строк до 20 років;
- власний внесок — 6%;
- ставка — 3% у перші десять років і 7% у наступний період.
Очікується, що програма допоможе майже 1 600 родинам придбати нове житло або відремонтувати пошкоджене.
Читайте також: Приватбанк запустив нову програму підтримки для ветеранів
€80 млн отримають переселенці з окупованих територій
Ці гроші підсилять державну програму житлових сертифікатів для тих, хто втратив домівку на окупованих землях і не може отримати стандартну компенсацію через неможливість фізичної перевірки майна.
Сума сертифікату буде дорівнювати 2 млн грн, виплата відбуватиметься за допомогою «Дії» та Реєстра пошкодженого майна. Фінансування розраховане на 2 000 сімей.
Чи зможе ця сума покрити нагальні потреби населення? Масштаб проблеми величезний. З початку повномасштабного вторгнення понад 2,8 млн українців покинули окуповані території. Пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду країни. Станом на квітень 2026 року в межах програми надійшло майже 36 000 заяв, понад 26 000 із них уже погоджені органами місцевого самоврядування.
Загалом із моменту вступу України до БРРЄ у 2023 році банк схвалив понад 810 млн євро для підтримки житлового сектору, охорони здоров'я та інших соціальних напрямів.
Поточний портфель проєктів в Україні складає 550 млн євро, із яких вже використано близько 484 млн, тобто майже 90%.
Читайте також: Нове житло для ВПО: Кабмін затвердив правила програми «Будиночок в селі»
Коментарі