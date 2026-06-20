Банк розвитку Ради Європи виділив Україні €140 млн на житло для ветеранів та переселенців

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалила два нові проєкти для України загальним обсягом 140 млн євро . Обидва стосуються житла для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Про це повідомило Міністерство фінансів.

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€60 млн будуть спрямовані на підтримку ветеранів

Кошти підуть на пільгові довгострокові кредити на житло для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Умови:

кредит на строк до 20 років;

власний внесок — 6%;

ставка — 3% у перші десять років і 7% у наступний період.

Очікується, що програма допоможе майже 1 600 родинам придбати нове житло або відремонтувати пошкоджене.

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€80 млн отримають переселенці з окупованих територій

Ці гроші підсилять державну програму житлових сертифікатів для тих, хто втратив домівку на окупованих землях і не може отримати стандартну компенсацію через неможливість фізичної перевірки майна.

Сума сертифікату буде дорівнювати 2 млн грн, виплата відбуватиметься за допомогою «Дії» та Реєстра пошкодженого майна. Фінансування розраховане на 2 000 сімей.

Чи зможе ця сума покрити нагальні потреби населення? Масштаб проблеми величезний. З початку повномасштабного вторгнення понад 2,8 млн українців покинули окуповані території. Пошкоджено або зруйновано близько 14% житлового фонду країни. Станом на квітень 2026 року в межах програми надійшло майже 36 000 заяв, понад 26 000 із них уже погоджені органами місцевого самоврядування.

Загалом із моменту вступу України до БРРЄ у 2023 році банк схвалив понад 810 млн євро для підтримки житлового сектору, охорони здоров'я та інших соціальних напрямів.

Поточний портфель проєктів в Україні складає 550 млн євро, із яких вже використано близько 484 млн, тобто майже 90%.

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