Долар на міжбанку подешевшав на 9 копійок

До закриття міжбанку в п'ятницю, 19 червня, курс долара впав на 9 копійок у купівлі та продажу, курс євро зберіг той же рівень.

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Валюта Відкриття 19 червня Закриття 19 червня Зміни долар 44,92/44,95 44,83/44,86 9/9 євро 51,40/51,42 51,40/51,42 0/0

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,65−45,15 грн. Євро купують за 51,27 грн., а продають за 52,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,02−45,03, євро — 51,70−52,00 грн.

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