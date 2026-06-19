До закриття міжбанку в п'ятницю, 19 червня, курс долара впав на 9 копійок у купівлі та продажу, курс євро зберіг той же рівень.
19 червня 2026, 17:48
Долар на міжбанку подешевшав на 9 копійок
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Відкриття 19 червня
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Закриття 19 червня
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Зміни
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44,92/44,95
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44,83/44,86
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9/9
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51,40/51,42
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51,40/51,42
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0/0
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,65−45,15 грн. Євро купують за 51,27 грн., а продають за 52,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,02−45,03, євро — 51,70−52,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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