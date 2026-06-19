ЄС змінює правила для ШІ: що зміниться з серпня 2026 року

Європейський Союз готується до чергового етапу впровадження Закону про штучний інтелект (AI Act). Вже з 2 серпня 2026 року нові вимоги почнуть впливати не лише на великих технологічних гігантів, а й на медіа, рекламні агенції, інтернет-магазини та навіть освітні установи. Правила гри стають жорсткішими: ера повної свободи для чат-ботів та алгоритмів добігає кінця. Про це повідомляє польська Gazeta Prawna

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Прозорість та маркування контенту

Ключова зміна стосується статті 50 регламенту, яка зобов’язує бізнес інформувати користувачів про використання ШІ при створенні контенту. Якщо матеріал був згенерований чи істотно змінений за допомогю нейромереж, він повинен мати чітке маркування.

Це стосується насамперед дипфейків, що зображують реальні події, політиків чи знаменитостей.

Проте не все так однозначно. Правила не поширюються на будь-який контент. Якщо в користувача немає підстав вважати побачене реальним, маркування може бути необов’язковим. Крім того, для медіа передбачено важливий виняток: контент, перевірений журналістом чи редактором, який публікується в межах редакційної відповідальності для суспільно важливих тем, маркувати не потрібно.

Щоправда, редакції тепер повинні мати внутрішні процедури, які в разі аудиту доведуть, що матеріал дійсно проходив контроль людини.

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Захист від маніпуляцій та фінансові санкції

Паралельно з вимогами до прозорості, Європарламент запровадив сувору заборону на створення контенту інтимного характеру без згоди особи (так звана «нудизація»). Це стосується і матеріалів, пов'язаних із насильством над дітьми.

Для адаптації своїх систем компаніям дали час до 2 грудня 2026 року.

Водночас польське Управління із захисту персональних даних (UODO) наполягає, що навіть цифрова обробка фото без згоди зображеної на ньому людини — це вже порушення вже існуючих законів, і справа не лише у відсутності нових норм, а й у належному виконанні вже діючих.

Рекламний сектор також побоюється надмірного регулювання. Представники EuroCommerce застерігають: якщо кожен дизайн інтер'єру або реклама товару, створені за допомогю ШІ, потрібно буде маркувати, споживачі просто перестануть звертати увагу на ці попередження.

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Так, чи інакше, але порушникам нових правил не позаздриш. Штрафи за недотримання Закону про ШІ дуже переконливі: від 7,5 до 35 мільйонів євро, або до 7% від річного обороту компанії.

З 2 серпня 2026 року більшість положень стають обов'язковими, а повна імплементація закону очікується рівно за рік — 2 серпня 2027-го. Європейський бізнес опинився перед вибором: швидко адаптувати свої бізнес-процеси або готуватися до серйозних фінансових втрат.