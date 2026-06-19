В Європі щодня з'являється 20 нових мільйонерів із статком понад $30 млн

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Для порівняння: у всьому світі цей показник становить 89 нових ультра-заможних осіб на добу, а загальна їх кількість досягла 713 626.

Хто очолює першість в Європі

Найбільше ультра-заможних громадян зосереджено в трьох країнах: Німеччині, Великій Британії та Франції, які разом формують понад чверть усього європейського клубу надбагатих.

Німеччина впевнено очолює список: у 2026 році тут налічується 38 215 осіб зі статком понад $30 млн — на 9 273 більше, ніж п'ять років тому. Щодня в країні в середньому п'ять людей перетинають цей фінансовий поріг.

Далі розташувалися:

Велика Британія — 27 876 осіб (+1,6 нових членів клубу на день)

Франція — 21 518 осіб (+2,1 на день)

Швейцарія — 17 692 особи (+2,7 на день)

Італія — 15433 особи (+1,6 на день)

Іспанія — 9185 (+1,5 на день)

Швейцарія та Туреччина — єдині неєвросоюзівські країни регіону, де кількість надбагатих зростає щонайменше на одну особу на добу. У Польщі цей показник становить 0,9, у Чехії та Австрії — по 0,5, у Данії та Португалії — 0,4, у Нідерландах, Ірландії та Швеції — по 0,3.

Глобальна картина: США далеко попереду

У світовому масштабі беззаперечним лідером залишаються США: 251 352 ультра-заможних особи у 2026 році. Щодня до них додається майже 37 нових, тобто приблизно одна людина кожні 90 хвилин. Це майже вдвічі більше, ніж у всій Європі разом узятій.

На другому місці з великим відривом — Китай із 121 677 особами та приростом 12,5 на день. До глобальної десятки також входять Індія (4,2 нових члени на день) та Австралія (2,2). Решту позицій займають європейські країни.

«Ми спостерігаємо один із найзначніших зрушень у розподілі світового багатства за всю сучасну історію, — зазначив Ліам Бейлі, керівник глобального дослідницького підрозділу Knight Frank. — США залишаються домінуючим двигуном, але ми також бачимо зростаючу силу Індії та групи економік, що швидко розвиваються».

Мільйонерів багато, а нерівність нікуди не зникає

На тлі стрімкого зростання числа надбагатих майнова нерівність у Європі залишається разючою, і цифри це підтверджують наочно.

За даними Європейського центрального банку, медіанний чистий добробут домогосподарств у єврозоні становить €123 500. Однак цей усереднений показник приховує прірву: для нижніх 20% населення він опускається до €2 000, тоді як для верхніх 20% — перевищує €1 млн. Тобто найбагатші європейці у 500 разів заможніші за найбідніших.

Середній статок на одного дорослого в Європі також коливається в широкому діапазоні — від €29 923 у Туреччині до €634 584 у Швейцарії. Різниця — майже в 22 рази.

Тому зростання кількості надбагатих зовсім не є ознакою загального добробуту. Це показник дедалі глибшої концентрації капіталу у вузькому колі людей.

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