Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
10 березня 2026, 8:24

В Україні вже понад 3,5 тисячі мільйонерів: задекларовано 14,6 млрд грн доходів

На початок березня громадяни України вже подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загалом задекларовано 32,4 млрд грн доходів, отриманих у 2025 році. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

На початок березня громадяни України вже подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи.

Де задекларували найбільше

За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 200 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші суми доходів задекларували платники податків:

  • Києва — 6,6 млрд грн,
  • Львівської області — 3,0 млрд грн
  • Дніпропетровської області — 2,9 млрд грн,
  • Київської області — 2,8 млрд грн.

Водночас понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад 1 млн грн. Загалом мільйонери відобразили у деклараціях 14,6 млрд грн доходів та визначили до сплати 445 млн грн податкових зобов’язань.

Серед найбільш поширених джерел доходів:

  • спадщина та дарування — 2,9 млрд грн,
  • продаж рухомого та нерухомого майна — 819,1 млн грн,
  • іноземні доходи — 733,2 млн грн,
  • дохід від оренди майна — 406 млн грн
  • інші оподатковувані доходи — 340,6 млн грн,
  • інвестиційні доходи — 227,3 млн грн.

Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував мешканець Київської області — до сплати він визначив понад 15,6 млн грн ПДФО та військового збору.

Крім того, понад 19 тисяч громадян задекларували право на податкову знижку. Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, яку вони визначили до повернення з бюджету, становить 139,4 млн грн. Це майже на 98 млн грн більше, ніж торік.

Деклараційна кампанія триває до 1 травня. Для отримання податкової знижки декларацію треба подати до 31 грудня року (включно).

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
10 березня 2026, 9:57
#
«Гривневий мільйонер» звучить смішно.
+
0
dvded .
dvded .
10 березня 2026, 10:15
#
Александр Николаевич Бердар, первый заместитель начальника Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области.
Только за время войны заработал, 12 млн долларов на торговле гражданствами и вывозе уклонистов.
