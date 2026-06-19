Криптобіржа Satori Finance закривається, мексиканський мільярдер вклав у біткоїн 80% свого портфеля: що нового

Криптобіржа Satori Finance оголосила про закриття через фінансові проблеми: дедлайн для виведення коштів

Децентралізована платформа для торгівлі криптодеривативами Satori Finance оголосила про припинення своєї діяльності. Головною причиною закриття проєкту стали серйозні фінансові труднощі. Про це повідомила команда розробників у своєму офіційному зверненні.

«На жаль, через затяжні несприятливі ринкові умови наші доходи виявилися недостатніми для підтримання діяльності, і подальше функціонування платформи більше не є фінансово доцільним», — пояснили в Satori Finance.

Майданчик спеціалізувався на торгівлі безстроковими ф’ючерсними контрактами (перпетуалами) з кредитним плечем до 25x. Платформа працювала на базі рішень другого рівня (L2) та популярних блокчейнів, зокрема Polygon zkEVM, BNB Chain, Scroll, Arbitrum та Optimism.

Проєкт вважався досить перспективним — у 2022 році в межах посівного раунду фінансування Satori залучив $10 мільйонів. Інвесторами біржі тоді виступили такі гіганти індустрії, як Polychain Capital,Coinbase Ventures та Jump Crypto.

Проте втримати позиції на ринку не вдалося. За даними аналітичного сервісу DeFiLlama, на момент оголошення про закриття загальна заблокована вартість (TVL) проєкту впала до $1,13 млн. Для порівняння: на піку своєї популярності цей показник перевищував $6,6 млн, а обсяг торгів безстроковими контрактами на платформі досягав $105 млн.

Розробники окремо наголосили, що всі активи користувачів перебувають у повній безпеці й залишатимуться доступними для виведення впродовж усього перехідного періоду.

Крайній термін: клієнтам наполегливо рекомендують вивести свої кошти з платформи до 16 липня 2026 року включно.

Команда попередила, що після закінчення цього дедлайну доступ до заблокованих на біржі коштів більше не гарантується.

Мексиканський мільярдер Рікардо Плієго вклав у біткоїн 80% свого портфеля

Один із найбагатших людей Мексики, засновник і голова конгломерату Grupo Salinas Рікардо Салінас Плієго, зізнався, що є переконаним біткоїн-максималістом. На тлі поточного ринкового спаду частка першої криптовалюти в його ліквідному портфелі досягла близько 80%. Про це мільярдер розповів у інтерв'ю виданню CoinDesk.

За оцінками аналітиків, статки Плієго складають близько $5 мільярдів, що дозволяє йому входити до топ-10 найбагатших бізнесменів Мексики. Окрім інвестиційного капіталу, він володіє масштабними об'єктами нерухомості, а також колекцією люксових автомобілів та яхт.

Рікардо Плієго згадує, що вперше відкрив для себе біткоїн ще у 2013 році, коли головна криптовалюта торгувалася в діапазоні $200-$400 за монету. Спочатку підприємець поставився до активу скептично, вважаючи його черговою спекулятивною інструментом.

«Однак після глибокого вивчення теми я зрозумів, що це не просто черговий цінний папір для перепродажу. Це принципово нова і значно досконаліша форма грошей. Я дійшов висновку, що біткоїн фактично є кращим інструментом збереження цінності, ніж золото чи срібло», — наголосив мільярдер.

За словами інвестора, наразі структура його ліквідних активів виглядає досить радикально: він повністю відмовився від класичних акцій та облігацій. Його портфель складається лише з:

Біткоїнів та акцій майнінгових компаній (загалом близько 80% усіх коштів).

Акцій компаній, що займаються видобутком золота та срібла (решта 20%).

Центральною темою інтерв'ю Плієго стала жорстка критика сучасної фінансової системи, яку він прямо називає «фіатним шахрайством». Через постійну інфляцію звичайні громадяни, які не є професійними інвесторами, змушені купувати ризиковані акції, що є поганою стратегією.

Замість цього мільярдер пропонує альтернативну логіку для довгострокового збереження капіталу.

«Щойно у вас з’являються вільні фіатні гроші, яких ви хочете позбутися — не витрачайте їх на непотріб, а просто купіть біткоїн і сховайте його. І головне — не перевіряйте курс щодня. Коли ви купуєте будинок, ви ж не дивитеся на його ринкову вартість щоранку? Звісно ні», — заявив він.

Бізнесмен дав радикальну пораду новачкам: замість купівлі власної нерухомості на 10 років, краще орендувати житло, а весь вільний капітал спрямувати у першу криптовалюту на той самий десятирічний термін.

«Це однозначно буде вашою найкращою інвестицією. Мене взагалі не хвилює, скільки біткоїн коштуватиме в майбутньому — $300 000 чи $1 мільйон, це не має значення», — підсумував Рікардо Плієго.

Прогноз Bitwise: наступний бичачий ринок буде повільнішим і менш волатильним, але біткоїн сягне $1 млн

Майбутній цикл зростання криптовалютного ринку суттєво відрізнятиметься від попередніх через глобальну зміну пріоритетів великих гравців. Наступне ралі буде більш плавним, тривалим та менш волатильним. Такий прогноз в інтерв'ю виданню CoinDesk озвучив директор з інвестицій (CIO) крипто-впливової компанії Bitwise Метт Хоуган.

За його словами, стриманіша динаміка ринку зумовлена тим, що класичні криптовалюти тимчасово втратили монополію на увагу інвесторів. Наразі інституціонали та консультанти з управління капіталом дедалі більше фокусуються на інших технологічних трендах — штучному інтелекті (AI) та токенізації реальних активів (RWA).

«Ми частково втратили фокус інвесторів через появу інших „гарячих“ напрямів. Саме тому, на мою думку, майбутній бичачий ринок буде повільнішим і без таких різких коливань курсу (волатильності), які ми спостерігали раніше», — пояснив топменеджер Bitwise.

Хоуган зауважив, що під час ведмежих (падших) трендів та періодів невизначеності капітал завжди шукає проєкти з максимально зрозумілим практичним застосуванням.

Традиційним фінансистам значно легше інвестувати у відчутні інструменти, пов'язані з реальною економікою. Яскравим прикладом цього є сектор стейблкоїнів, сукупна капіталізація якого вже перетнула позначку у $322 мільярди. Токенізація активів сприймається великим бізнесом набагато простіше, ніж класичний крипторинок.

Попри зміну поточної ринкової кон’юнктури, CIO Bitwise підтвердив свій ультра-бичачий довгостроковий прогноз щодо першої криптовалюти:

Ціль на 10 років: Хоуган упевнений, що протягом наступного десятиліття курс біткоїна здатний пробити відмітку в $1 мільйон за монету.

Попит серед професіоналів: Інтерес до BTC з боку американських зареєстрованих інвестиційних радників (RIA) наразі перебуває на рекордно високому рівні.

Поточна ситуація: Аналітик визнав, що зараз важко сказати, чи намацав ринок своє локальне дно. Остаточні висновки про поточну фазу можна буде зробити лише після завершення стандартного чотирирічного циклу біткоїна.

В американському штаті Іллінойс запровадили 0,2% податок на криптооперації

Штат Іллінойс ухвалив закон, який запроваджує новий податок у розмірі 0,2% на діяльність, пов’язану з цифровими активами. Представники криптовалютної індустрії вже виступили з різкою критикою цієї ініціативи, наголосивши, що вона створює дискримінаційні умови для ринку та може стати предметом судових позовів.

Згідно з текстом документа, новим збором обкладатиметься кожна транзакція, яка здійснюється в межах підприємницької діяльності або від імені клієнта. Йдеться про такі операції:

Обмін (трейдинг) цифрових активів.

Переказ криптовалют.

Кастодіальне зберігання криптоактивів.

Під дію закону підпадають не лише компанії, які безпосередньо зареєстровані в Іллінойсі, а й будь-які сторонні провайдери платіжних чи кастодіальних послуг. Головна умова для іноземних компаній — обслуговування резидентів штату та отримання від цієї діяльності валового доходу в розмірі щонайменше $100 000.

За попередніми оцінками експертів, це нововведення може забезпечити бюджету штату додаткові $60 мільйонів щорічно.

Як повідомляє CoinDesk із посиланням на власні інформовані джерела, положення про криптоподаток не обговорювалося відкрито. Його внесли до масштабного бюджетного законопроєкту в останній момент — буквально перед фінальним голосуванням. Уже 16 червня 2026 року документ офіційно підписав губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер.

Цей закон затверджує загальний бюджет штату на 2027 фінансовий рік, обсяг якого становить близько $56 мільярдів. Зазначається, що під фіскальний удар потрапила не лише криптоіндустрія — влада штату також запровадила додаткові податки для сектору фентезі-спорту та соціальних мереж.