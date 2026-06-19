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19 червня 2026, 13:17

Транспортний податок на елітні авто зріс на 47%: у яких містах зібрали найбільше

За січень-травень 2026 року надходження від транспортного податку на елітні автомобілі зросли на 47,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 140,2 млн грн. Податок сплатили 8 978 власників елітних авто. Про це повідомляє ДПС України.

За січень-травень 2026 року надходження від транспортного податку на елітні автомобілі зросли на 47,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 140,2 млн грн.

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Усі зібрані кошти залишаються в місцевих бюджетах, тобто йдуть безпосередньо на потреби громад і розвиток місцевої інфраструктури.

Найбільше транспортного податку зібрано у:

  • Києві — 40,6 млн грн
  • Дніпропетровській області — 14,3 млн грн
  • Київській області — 10,8 млн грн
  • Львівській області — 10,7 млн грн

Податок зобов'язаний сплачувати лише юридичний власник автомобіля — тобто та особа, на яку він зареєстрований. Орендарі та користувачі за довіреністю від цього обов'язку звільнені. Ставка фіксована — 25 000 грн на рік за кожне авто. Перелік автомобілів, що підлягають оподаткуванню у 2026 році, опублікований на сайті Міністерства економіки.

Читайте також: Мільйони в деклараціях, готівка та елітні авто: поліція прийшла з обшуками до чиновників ВЛК

Нагадуємо

Транспортний податок в Україні нараховується лише на легкові автомобілі, які одночасно відповідають двом критеріям:

  1. вік — не більше 5 років із року випуску;
  2. ринкова вартість — понад 375 мінімальних заробітних плат (у 2026 році це понад 3,2 млн грн).

Якщо автомобіль не відповідає хоча б одній із цих умов, то податок не нараховується.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
19 червня 2026, 13:23
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Коли українцям зроблять потужний податок на одяг і на їжу? На «власну» нерухомість є, на «власний» автомобіль є, а на куплений одяг і їжу немає, не порядок, а так, купив в магазині одяг, носиш? Будь ласкавий плати податок! Купив їжу, хочеш з`їсти? Тоді плати податок!
Виходить ці авто і нерухомість в довгостроковій оренді взятій в держави.
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