За січень-травень 2026 року надходження від транспортного податку на елітні автомобілі зросли на 47,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 140,2 млн грн. Податок сплатили 8 978 власників елітних авто. Про це повідомляє ДПС України.
Транспортний податок на елітні авто зріс на 47%: у яких містах зібрали найбільше
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Усі зібрані кошти залишаються в місцевих бюджетах, тобто йдуть безпосередньо на потреби громад і розвиток місцевої інфраструктури.
Найбільше транспортного податку зібрано у:
- Києві — 40,6 млн грн
- Дніпропетровській області — 14,3 млн грн
- Київській області — 10,8 млн грн
- Львівській області — 10,7 млн грн
Податок зобов'язаний сплачувати лише юридичний власник автомобіля — тобто та особа, на яку він зареєстрований. Орендарі та користувачі за довіреністю від цього обов'язку звільнені. Ставка фіксована — 25 000 грн на рік за кожне авто. Перелік автомобілів, що підлягають оподаткуванню у 2026 році, опублікований на сайті Міністерства економіки.
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Нагадуємо
Транспортний податок в Україні нараховується лише на легкові автомобілі, які одночасно відповідають двом критеріям:
- вік — не більше 5 років із року випуску;
- ринкова вартість — понад 375 мінімальних заробітних плат (у 2026 році це понад 3,2 млн грн).
Якщо автомобіль не відповідає хоча б одній із цих умов, то податок не нараховується.
Коментарі - 1
Виходить ці авто і нерухомість в довгостроковій оренді взятій в держави.