Євро в банках подешевшало на 20 копійок: курс валют на 19 червня

У п'ятницю, 19 червня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 6 копійок. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах у покупці не змінився, а у продажу зріс на 10 копійок. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,65−45,14 грн. Євро купують за 51,30 грн, а продають за 52,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−45,10, євро — 51,77−52,06 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,92−44,95 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,40−51,42 грн/євро.

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