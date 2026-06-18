До закриття міжбанку в четвер, 18 червня, курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу, євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та у продажу.
18 червня 2026, 17:57
Долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало
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Відкриття 18 червня
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Закриття 18 червня
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Зміни
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44,79/44,83
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44,92/44,95
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13/12
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51,61/51,63
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51,54/51,56
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7/7
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,65−45,08 грн. Євро купують за 51,50 грн, а продають за 52,15 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−45,00, євро — 51,90−52,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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