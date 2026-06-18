FTC заморозила українську мережу онлайн додатків з мільйонними оборотами

Федеральна торгова комісія США (FTC) домоглася судового призупинення діяльності Genesis Tech — мережі з 15 компаній, яка стоїть за популярними додатками для смартфонів. Позов був поданий до Окружного суду Північного округу Каліфорнії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це за компанія і що їй інкримінують

Зовні Genesis Tech виглядала як набор незалежних один від одного продуктів: фітнес-додатків MadMuscles, Harna та Unimeal, PDF-редактора PDF Guru і PDF Master, астрологічного сервісу Nebula, платформи саморозвитку Wisey та модного додатку для підбору луків Lumi. Насправді, за версією FTC, це єдина структура з централізованим управлінням.

Схема роботи була однотипною: продукти рекламувалися як безкоштовні або дешеві разові покупки, нерідко з обіцянкою повернення коштів. Але важливі умови автоматичної підписки ховалися за дрібним шрифтом.

Далі, за даними регулятора, користувачам виставляли подвійні рахунки, непомітно підключали додаткові послуги, а скасувати підписку було вкрай складно: відповідних кнопок у додатках просто не було. Користувачів змушували пояснювати причину відмови, а списання з банківських рахунків тривали навіть після підтвердження скасування.

Читайте також: ШІ-шахрайство і кредити: як не стати жертвою фейкової фінансової компанії

Мільярдні обороти та схема ухилення

Масштаб операції вражає: лише п'ять продуктів із початку 2023-го до середини 2025 року принесли розробникам майже чверть мільярда доларів прибутку. Загальний обсяг транзакцій через пов'язані рахунки PayPal всього за рік сягнув майже $700 млн.

Корпоративна структура була навмисно заплутаною: кіпрські філії продавали додатки американським користувачам, платежі обробляли через партнерські компанії в Делавері.

Коли антифрод-системи блокували один торговий рахунок, оператори просто реєстрували нову компанію та відкривали новий рахунок, а виручку переміщували між різними філіями Genesis Tech.

Головні фігуранти справи — українські підприємці

Серед восьми названих відповідачів — засновники та CEO Володимір Многолітній і Василь Улянов, а також Стаматіс Скіаніс, Оксана Кучер, Ольга Гарбузенко, Ростислав Іваниця та Вікторія Савчук. Хоча компанії були зареєстровані на Кіпрі та в Делавері, вся операційна діяльність велася в Україні.

FTC кваліфікує дії мережі як порушення Закону про захист онлайн-покупців від 2010 року. Комісія проголосувала за подачу позову одноголосно. Наразі усі додатки мають бути заблоковані.

Читайте також: Шахраї змінюють тактику: які пастки чекають на українців до кінця року