У четвер, 18 червня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 11 коп. до 74,81 грн/л, на дизельне пальне — на 81 коп. до 80,07 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
18 червня 2026, 17:25
Ціни на АЗС 18 червня: бензин та дизель дешевшають
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Середні ціни на пальне 18 червня
- Бензин марки А-95 (преміум) — 78,35 грн/л (здешевшав на 53 коп.);
- Бензин марки А-95 — 74,81 грн/л (здешевшав на 11 коп.);
- Бензин марки А-92 — 68,82 грн/л (здорожчав на 2 коп.);
- Дизпальне — 80,07 грн/л (здешевшало на 81 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 43,29 грн/л, що на 64 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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