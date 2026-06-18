Ціни на АЗС 18 червня: бензин та дизель дешевшають

У четвер, 18 червня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 11 коп. до 74,81 грн/л, на дизельне пальне — на 81 коп. до 80,07 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».