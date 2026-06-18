У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області, повідомляє Укравтопром.
18 червня 2026, 15:55
Де найбільше купували нові авто у травні: рейтинг регіонів
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Ці регіональні ринки забезпечили 66% травневих продажів нових легковиків.
Скільки придбали авто
- За місяць у столиці придбали — 2111 нових авто.
- На Київщині — 577 од.
- У Дніпропетровській обл. — 397 од.
- На Одещині — 269 од.;
- У Львівській обл. — 251 од.
Бестселером місяця на цих ринках крім Львівської обл. був компактний кросовер RENAULT Duster.
Лідер Львівщини — середньорозмірний кросовер SKODA Kodiaq.
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Джерело: Мінфін
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