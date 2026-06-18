Україна може отримати $13 млрд допомоги вже у червні — НБУ

Україна очікує близько $13 млрд зовнішньої допомоги у червні. Очікувані надходження зовнішньої фінансової допомоги дадуть змогу Україні профінансувати дефіцит державного бюджету та підтримувати достатній рівень міжнародних резервів. Це, своєю чергою, важливо для забезпечення стійкості валютного ринку. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 18 червня квітня.

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Що відомо

За оцінками НБУ, у січні-травні обсяги зовнішньої фінансової допомоги були нижчими, ніж очікувалося. Водночас регулятор прогнозує, що надалі Україна зможе надолужити ці надходження.

Зокрема, у червні Україна може отримати близько $13 млрд зовнішнього фінансування. Кошти очікуються як від окремих країн-партнерів, так і в межах чинних програм підтримки, зокрема Extraordinary Revenue Acceleration та Ukraine Support Loan.

Роль співпраці з МВФ

У Нацбанку також наголошують, що прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом є важливим фактором для подальшого надходження фінансування.

Зокрема, досягнення угоди на рівні персоналу МВФ — Staff Level Agreement — є важливим кроком для продовження підтримки України в межах чотирирічної програми Extended Fund Facility.

Прогноз НБУ

НБУ й надалі очікує надходження достатніх обсягів зовнішнього фінансування. За оцінками регулятора, цих коштів має вистачити як для покриття дефіциту бюджету, так і для нарощування міжнародних резервів.

Підтримання належного рівня резервів залишається одним із ключових чинників стійкості валютного ринку та макрофінансової стабільності України.