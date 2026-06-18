Трейдер заробив $2,8 млн на HYPE, Tether відмовляється від проєкту Alloy та токена aUSDT: що нового

Трейдер заробив $2,8 млн на HYPE

Відомий криптотрейдер Гаррет Джин, який раніше «прославився» однією з найбільших ліквідацій в історії децентралізованої біржі Hyperliquid, зафіксував солідний профіт на токені HYPE. За даними аналітичної платформи Onchain Lens, інвестор повністю ліквідував свою позицію в активі, заробивши $2,83 млн.

Джин продав усі свої 184 102 HYPE за середньою ціною $73,58 за токен, отримавши на виході $13,54 млн у стейблкоїнах USDC.

Втім, повний розпродаж виявився лише тактичним маневром. Щойно зафіксувавши прибуток, трейдер розгорнув нову хвилю накопичення активу. Наразі він уже відкупив назад 71 092 HYPE (близько $5,06 млн) та активував алгоритмічний TWAP-ордер для подальшого безперервного скупчування токенів.

Якщо локальний трейд із HYPE приніс Джину успіх, то його генеральна ставка на першу криптовалюту наразі перебуває у глибокому «мінусі». Згідно з даними сервісу Hyperbot, трейдер утримує гігантську лонг-позицію на біткоїн, яка стрімко генерує збитки через падіння ринку.

Поточні параметри BTC-позиції Гаррета Джина:

Обсяг лонгу: 1268,33 BTC (з 5-кратним кредитним плечем);

Загальний розмір угоди: приблизно $81 млн;

Ціна входу (середня): $76 117 за BTC;

Поточна ціна актива: $63 985 за BTC;

Нереалізований збиток (Unrealized PnL): понад $15,5 млн (аналітики Onchain Lens фіксували збиток на рівні $13,2 млн, проте через подальше просідання біткоїна ситуація погіршилася);

Задіяна маржа: $16,2 млн.

Окрім біткоїна та HYPE, Гаррет Джин продовжує активно торгувати іншими альткоїнами з використанням кредитного плеча. Його позиції розподілилися так:

Zcash (ZEC): відкрита позиція на 50 013 ZEC (еквівалент $23,3 млн). Цей трейд наразі є успішним і приносить інвестору понад $1,3 млн чистого прибутку.

Uniswap (UNI): утримує 581 241 токен UNI на загальну суму $1,8 млн. Наразі позиція демонструє нереалізований збиток у розмірі близько $285 000.

Закінчення мемкоїн-лихоманки: доходи платформи pump.fun обвалилися на 70%, потягнувши за собою Solana

Ажіотаж навколо мем-токенів стрімко вщухає. Популярна платформа для експрес-запуску мемкоїнів pump.fun фіксує критичне зниження активності протягом останніх місяців. Це вдарило не лише по фінансових результатах самого проєкту, а й суттєво послабило показники блокчейну Solana, свідчать дані Blockworks.

Згідно з ончейн-даними, з початку 2026 року щоденний виторг pump.fun впав більш ніж на 70%. Якщо в січні платформа стабільно заробляла близько $1,54 млн на добу, то до 7 червня цей показник просів до $457 822.

Аналітики видання The Block зазначають, що проблема криється у катастрофічному зниженні так званого ковзного показника «випуску» токенів на відкритий ринок (graduation rate). Йдеться про відсоток монет, які успішно долають стартовий етап і лістингуються на децентралізованих біржах.

Семиденне середнє значення цього показника минулого тижня опустилося до символічних 0,26%. Це на 80% гірше, ніж фіксувалося ще три місяці тому. Абсолютна більшість новостворених мемкоїнів втрачають ліквідність у перші ж години після появи.

Попри негативний тренд, екосистема проєкту все ще генерує солідні обсяги завдяки диверсифікації продуктів. Зокрема, станом на 15 червня сукупний денний дохід екосистеми ледве перевищив $1 млн:

pump.fun (платформа): $659 129;

PumpSwap (обмінник): $262 863;

Terminal (торговий інтерфейс): $88 006.

На сьогодні загальний кумулятивний дохід усіх продуктів під брендом pump сягнув вражаючих $1,27 млрд. Окрім цього, команда проєкту провела масштабний зворотний викуп (байбек) нативного токена PUMP на суму понад $1 млрд.

Попри мільярдні фінансові подушки, інвестори налаштовані скептично. За останні пів року токен PUMP знецінився приблизно на 40%. Наразі актив торгується в районі позначки $0,0015, а ринкова капіталізація проєкту становить близько $522 млн.

Оскільки pump.fun довгий час виступав головним локомотивом активності для Solana, криза платформи миттєво віддзеркалилася на показниках базового блокчейну.

У червні мережа Solana збирає в середньому лише 5300 SOL комісій на день. Для порівняння, у січні цей показник тримався на рівні 33 000 SOL на добу.

Експерти пов'язують таке затишшя зі зміною ринкових наративів. Значна частина спекулятивного капіталу, яка раніше спалювалася в мемкоїнах на Solana, тепер мігрувала на ринок деривативів — зокрема, у сектор безстрокових контрактів (перпів) на децентралізованих майданчиках на кшталт Hyperliquid.

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Tether закриває проєкт Alloy та згортає випуск «золотого» стейблкоїна aUSDT

Емітент найбільшого на ринку стейблкоїна, компанія Tether, оголосила про поетапне припинення роботи своєї платформи Alloy by Tether та повне згортання токена aUSDT. Цей цифровий актив мав надлишкове забезпечення у вигляді токенізованого золота Tether Gold (XAUt) та позиціонувався як інструмент отримання доларової ліквідності без продажу дорогоцінного металу.

Процес ліквідації проєкту вже стартував і відбуватиметься у кілька етапів.

Після оновлення інтерфейсу платформи функція відкриття нових позицій та мінту (випуску) токенів aUSDT стала недоступною. Чинні користувачі мають рівно три місяці на те, щоб повернути випущені aUSDT та вивести свою заставу в XAUt.

Після 17 вересня клієнти, які не встигнуть погасити свої зобов'язання в aUSDT, втратять можливість забрати золоте забезпечення безпосередньо через інтерфейс платформи.

Alloy by Tether проіснував рівно два роки — його запуск відбувся 17 червня 2024 року. Головна ідея платформи полягала у створенні синтетичного долара з надлишковим забезпеченням: вартість заблокованого золота завжди мала перевищувати обсяг випущених в обіг монет aUSDT.

У Tether рішення про закриття пояснили низькою користувацькою активністю, слабким ринковим попитом та зміною внутрішніх пріоритетів компанії. Надалі розробники зосередяться на розвитку самого токена XAUt та інших флагманських продуктах екосистеми.

Ринкова капіталізація Alloy оцінювалася у $1,2 млн. Заставні резерви платформи становили14,73 кг золота (близько $2,2 млн). Для порівняння, капіталізація базового «золотого» токена Tether Gold (XAUt) наразі сягає $3 млрд, а його забезпечення перевищує 22 169 кг фізичного дорогоцінного металу.

Центробанк Китаю закликає посилити контроль за використанням стейблкоїнів у транскордонних розрахунках

Народний банк Китаю (НБК) наголосив на необхідності жорсткішого моніторингу впливу стейблкоїнів на глобальну фінансову архітектуру та міжнародні платежі. З такою заявою виступив очільник дослідницького бюро китайського регулятора Ван Сінь під час виступу на щорічному фінансовому форумі в Шанхаї, повідомляють місцеві ЗМІ.

Посадовець підкреслив, що світова платіжна інфраструктура сьогодні потребує підвищення рівня безпеки, нейтральності та ефективності. Крім того, наявні розрахункові системи центральних банків і роздрібні мережі мають забезпечити кращу сумісність між собою.

«Потрібно уважно стежити за впливом стейблкоїнів на міжнародну валютну систему та транскордонні платежі», — заявив Ван Сінь.

Він також додав, що вивчати потенціал новітніх фінансових інструментів слід «обережно й послідовно», паралельно вдосконалюючи нормативно-правову базу та посилюючи координацію між регуляторами різних країн.

У межах пленарної сесії, присвяченої реформам глобального фінансового врядування, представник центробанку пов’язав розвиток платіжних систем зі сталістю міжнародних інвестицій.

На думку Ван Сіня, транскордонне фінансування не може повноцінно функціонувати без розгалуженої та гнучкої інфраструктури, яка підтримує глобальну торгівлю й економічне зростання. Водночас чинна світова система фінансових розрахунків демонструє дедалі більшу нестабільність і все частіше перетворюється на інструмент геополітичного тиску.

З огляду на ці ризики, Народний банк Китаю пропонує зосередитися на двох ключових напрямах: