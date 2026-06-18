Долар трохи зміцнився, євро подешевшало: курс валют на 18 червня

У четвер, 18 червня, на готівковому ринку середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та втратив 3 копійки у продажу. Євро втратило 17 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 8 копійок у купівлі додав 6 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 20 копійок, а у продажу 6 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,60−45,05 грн. Євро купують за 51,60 грн, а продають за 52,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,87−44,96. Євро 52,00−52,30.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,79−44,83 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,61−51,63 грн/євро.

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