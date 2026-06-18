У четвер, 18 червня, на готівковому ринку середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та втратив 3 копійки у продажу. Євро втратило 17 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.
18 червня 2026, 10:55
Долар трохи зміцнився, євро подешевшало: курс валют на 18 червня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 8 копійок у купівлі додав 6 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 20 копійок, а у продажу 6 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,60−45,05 грн. Євро купують за 51,60 грн, а продають за 52,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,87−44,96. Євро 52,00−52,30.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,79−44,83 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,61−51,63 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі