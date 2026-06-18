Хто може оформити ID-паспорт безкоштовно або дешевше: пільги у 2026 році

Оформлення ID-картки не завжди коштує повну суму. Для кількох категорій українців діють пільги — від повного звільнення від оплати до часткової компенсації. Про це нагадала Державна міграційна служба.

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Кому паспорт видають безкоштовно

Перший ID-паспорт після досягнення 14 років оформлюється повністю безкоштовно. Адміністративний збір та інші платежі не стягуються.

Також від оплати звільнені особи, які перебували в місцях позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України. Маються на увазі полонені, заручники, незаконно ув'язнені. Скористатися пільгою можна за двох умов: подати заяву протягом року з дня звільнення і надати документ, що підтверджує факт позбавлення волі.

Хто може отримати знижку

Органи місцевого самоврядування мають право компенсувати 50% вартості адміністративної послуги та/або бланка документа за рахунок місцевого бюджету. Це стосується як оформлення нового паспорта, так і його обміну замість втраченого, пошкодженого або викраденого.

Рішення про таку компенсацію кожна громада ухвалює самостійно. Тому перед зверненням варто уточнити в місцевій раді або ЦНАП, чи діє відповідна програма у вашому місті чи селищі.

Додатково Міграційна служба нагадує, що якщо ви оплатили послуги, але вони вам більше не потрібні, можна повернути свої гроші. Для цього треба подати письмову заяву до регіонального управління ДМС та додати до неї документи, що підтверджують оплату

Перед візитом до міграційної служби або ЦНАПу варто зателефонувати і уточнити: чи діє у вашій громаді програма компенсації і які документи потрібні саме у вашому випадку.

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