Банкіри дали прогноз щодо рішення НБУ по обліковій ставці 18 червня

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть банкіри

«Ми очікуємо, що Національний банк залишить облікову ставку незмінною на рівні 15%. На нашу думку, після попереднього рішення баланс ризиків суттєво не змінився», — зазначив головний експерт з макроекономічного аналізу департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Сергій Колодій.

На переконання Колодія, позитивні фактори, зокрема щодо зовнішнього фінансування та геополітичних очікувань, загалом урівноважуються дещо вищою, ніж очікувалося, інфляційною динамікою, тому достатніх підстав для зміни підходу НБУ наразі немає.

Після попереднього засідання інфляція перевищувала прогнозну траєкторію регулятора, зокрема у квітні її місячний показник становив 1,4%. За оцінкою банкіра, за підсумками другого кварталу інфляція може перевищити прогноз Нацбанку на рівні 7,4%.

Водночас улітку позитивно вплинути на динаміку інфляції можуть помірне зниження цін на пальне після корекції світових цін на нафту та збільшення пропозиції аграрної продукції, тоді як воєнні ризики й наслідки обстрілів енергетичної та логістичної інфраструктури продовжуватимуть підвищувати витрати бізнесу.

«Регулятор, найімовірніше, збереже паузу на рівні 15%. Інфляційний тиск усе ще перевищує комфортний рівень, ризики для курсу залишаються, а поспішне пом’якшення могло б знову розхитати ринок. Відтак базовим сценарієм є продовження консервативної монетарної політики», — зазначила начальник управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банку Інна Провотар.

Заступник голови правління А-Банку, керівник напряму ризик-менеджменту Олег Трибулкін також прогнозує збереження ставки на рівні 15%.

«Основним аргументом є бачення самого регулятора: у квітневому макропрогнозі регулятор орієнтувався на збереження поточного рівня ставки до другого півріччя 2027 року. Після останнього засідання не відбулося настільки суттєвих змін, які могли б змінити позицію регулятора», — пояснив він.

На думку Трибулкіна, одним із головних зовнішніх факторів на найближчих засіданнях буде розвиток ситуації на Близькому Сході. Подальша деескалація може сприяти зниженню світових цін на нафту, вартості енергоресурсів і логістики та послабленню інфляційного тиску, що створить передумови для швидшого пом’якшення монетарної політики.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв вважає, що підстав для різкої зміни монетарної політики наразі немає.

«Інфляційний тиск поступово слабшає, валютний ринок залишається керованим навіть в умовах турбулентних цін на пальне», — зазначив він.

Читайте також: НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Серед інших аргументів Замотаєв назвав травневе уповільнення інфляції: споживчі ціни зросли на 0,9% порівняно з 1,4% у квітні, а в річному вимірі інфляція сповільнилася до 8,2%.

Передчасне зниження ставки було б ризикованим через чутливість воєнної економіки до курсових очікувань, вартості імпорту та енергоносіїв, а також надходження міжнародної фінансової допомоги.

Збереження ставки дасть змогу банкам утримувати дохідність гривневих депозитів без суттєвого перегляду: середні ставки можуть залишатися в межах 13−14,5% річних залежно від строку вкладу, а окремі спеціальні пропозиції — сягати 16−17,5%.

Тієї ж думки дотримується начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

«Ціна на нафту знизилася, зараз вона практично на рівні $80 за барель, що має знизити інфляцію. Тому рішення щодо зростання ставки нелогічне, а знижувати її теж зарано», — зазначив він.

Читайте також: Чому облікова ставка збільшується, а дохідність гривневих вкладів — не дуже

Нагадаємо

З березня 2025 року НБУ шість засідань поспіль зберігав облікову ставку на рівні 15,5% річних, у січні 2026 року знизив її до 15%, після чого двічі залишав без змін.