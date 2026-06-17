До закриття міжбанку в середу, 17 червня, курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу, євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу.
17 червня 2026, 17:43
Долар та євро подешевшали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 17 червня
|
Закриття 17 червня
|
Зміни
|
44,85/44,88
|
44,79/44,83
|
6/5
|
52,07/52,09
|
51,95/51,98
|
12/11
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,55−45,08 грн. Євро купують за 51,77 грн, а продають за 52,37 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,95−44,90, євро — 52,20−52,35 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі