МВС розробляє закон про цивільну зброю: право на самозахист і жорсткіший контроль одночасно

Міністерство внутрішніх справ розпочало роботу над законопроєктом про обіг цивільної зброї. На робочій нараді за участю народних депутатів, керівництва МВС і Нацполіції, представників Офісу Президента, СБУ, ДБР, ветеранських організацій та громадськості окреслили його ключові майбутні напрями.

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Поштовхом стало доручення Президента Зеленського після теракту в Києві 18 квітня. Він закликав переглянути правила застосування зброї для самозахисту людей.

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Нарада розглянула три блоки питань:

Адміністративний: умови отримання дозволу на зброю, перелік документів, медичні перевірки, навчання, іспити та відеофіксація процедур. Також — контроль за дотриманням дозвільної системи і регулювання ринку зброї. Право на самозахист: межі застосування зброї для захисту власника і третіх осіб, відповідальність власників, можливий перегляд окремих повноважень поліції. Підстави та порядок обігу цивільної зброї загалом.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив: хоча вогнепальна зброя в Україні вже легалізована, але правила її обігу застарілі та потребують швидкого законодавчого врегулювання. Серед пріоритетів — працююча процедура отримання дозволу та визначення меж необхідної самооборони в кримінальному законодавстві. Окремо треба розробити механізми вилучення зброї у власників з небезпечною для оточуючих поведінкою або причетних до домашнього насильства.

Попереду багато роботи. Наше завдання — напрацювати зрозумілі, справедливі та безпечні правила, які враховуватимуть як право громадян, так і безпекові інтереси держави.

Вдячний всім, хто долучився до обговорення та бере активну участь у підготовчому процесі. Працюємо далі", — підсумував Міністр.

Для реалізації змін потрібна і відповідна інфраструктура: стрілецькі тири і доступні для пересічних громадян системи безпечного зберігання зброї.

Робоча група продовжить опрацювання узгоджених позицій, які потім надійдуть до профільного Комітету Верховної Ради. Конкретних строків ухвалення закону поки не називають.

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