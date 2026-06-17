МВС розробляє закон про цивільну зброю: право на самозахист і жорсткіший контроль одночасно

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 червня 2026, 18:00

МВС розробляє закон про цивільну зброю: право на самозахист і жорсткіший контроль одночасно

Міністерство внутрішніх справ розпочало роботу над законопроєктом про обіг цивільної зброї. На робочій нараді за участю народних депутатів, керівництва МВС і Нацполіції, представників Офісу Президента, СБУ, ДБР, ветеранських організацій та громадськості окреслили його ключові майбутні напрями.

Міністерство внутрішніх справ розпочало роботу над законопроєктом про обіг цивільної зброї.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новости про інвестиції та фінанси

Поштовхом стало доручення Президента Зеленського після теракту в Києві 18 квітня. Він закликав переглянути правила застосування зброї для самозахисту людей.

Читайте про це у статті: Стрілянина у Києві: чи варто дозволити вільне володіння зброєю

Нарада розглянула три блоки питань:

  1. Адміністративний: умови отримання дозволу на зброю, перелік документів, медичні перевірки, навчання, іспити та відеофіксація процедур. Також — контроль за дотриманням дозвільної системи і регулювання ринку зброї.
  2. Право на самозахист: межі застосування зброї для захисту власника і третіх осіб, відповідальність власників, можливий перегляд окремих повноважень поліції.
  3. Підстави та порядок обігу цивільної зброї загалом.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив: хоча вогнепальна зброя в Україні вже легалізована, але правила її обігу застарілі та потребують швидкого законодавчого врегулювання. Серед пріоритетів — працююча процедура отримання дозволу та визначення меж необхідної самооборони в кримінальному законодавстві. Окремо треба розробити механізми вилучення зброї у власників з небезпечною для оточуючих поведінкою або причетних до домашнього насильства.

Попереду багато роботи. Наше завдання — напрацювати зрозумілі, справедливі та безпечні правила, які враховуватимуть як право громадян, так і безпекові інтереси держави.
Вдячний всім, хто долучився до обговорення та бере активну участь у підготовчому процесі. Працюємо далі", — підсумував Міністр.

Для реалізації змін потрібна і відповідна інфраструктура: стрілецькі тири і доступні для пересічних громадян системи безпечного зберігання зброї.

Робоча група продовжить опрацювання узгоджених позицій, які потім надійдуть до профільного Комітету Верховної Ради. Конкретних строків ухвалення закону поки не називають.

Читайте також: Українці згенерували понад 90 000 дозволів на зброю через «Дію»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+29
BigBend
BigBend
17 червня 2026, 18:10
#
Як можна довірити розробляти закон «некомбатантам», «не готували до війни», які втікають від цивільного карабіна? Мусорам в суспільстві ніхто не довіряє!
+
0
vfp
vfp
17 червня 2026, 19:00
#
«підкреслив: хоча вогнепальна зброя в Україні вже легалізована, «
зрада — народ хоче короткоствол, а вони про що?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами