Стрілянина у Києві: чи варто дозволити вільне володіння зброєю

Внаслідок теракту у Києві загинуло семеро осіб, ще семеро поранені. Масове вбивство активізувало дискусію про спрощення правил володіння та носіння вогнепальної зброї. Чи справді це може підвищити безпеку суспільства, розмірковує інвестиційний банкір Сергій Фурса .

Кожна стрілянина в Україні за участю якогось психа пробуджує голоси лобістів дозволити вільне володіння зброєю в Україні. Привід є привід, звісно. Але таке враження, що люди хочуть, щоб такі трагедії траплялися не раз на рік, а раз на тиждень.

Бо зараз в Україні багато нездорових людей. Але на щастя, у них немає зброї. Такі випадки — трагічний виняток, а не правило.

І так, після війни і під час війни на руках у людей багато зброї. І це проблема. І збільшення зброї на руках — це збільшення проблеми, а не її рішення. І яскравий приклад того, що зброя не має бути дозволена — США. Де є вільний обіг зброї. І де є сотні масових розстрілів на рік. Де великі міста менш безпечні ніж Київ під час війни. Сотні таких випадків, який стався в Києві і є для нас винятковою трагедією. В США це норма. Звична історія. Тому США і є єдиною з цивілізованих країн, де дозволено вільне володіння зброєю. Але в США і Трампа президентом обрали.

І не треба аргументів, що зброя у людей допомогла б. В США, де у кожного може бути зброя, лише 3 відсотки нападів зупиняються іншими цивільними зі зброєю. Лише три! Певно 97 чи більше відсотків цих нападів не сталося б, якби не дикунський дозвіл на володіння зброєю кожному фріку.

Тому якщо ми хочемо збільшити кількість українців, що гинуть в мирних містах від куль — то вільний обіг зброї це логічне рішення. Але це не логічне бажання…