Стрілянина у Києві: чи варто дозволити вільне володіння зброєю

Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
20 квітня 2026, 11:50

Стрілянина у Києві: чи варто дозволити вільне володіння зброєю

Внаслідок теракту у Києві загинуло семеро осіб, ще семеро поранені. Масове вбивство активізувало дискусію про спрощення правил володіння та носіння вогнепальної зброї. Чи справді це може підвищити безпеку суспільства, розмірковує інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Внаслідок теракту у Києві загинуло семеро осіб, ще семеро поранені.

Кожна стрілянина в Україні за участю якогось психа пробуджує голоси лобістів дозволити вільне володіння зброєю в Україні. Привід є привід, звісно. Але таке враження, що люди хочуть, щоб такі трагедії траплялися не раз на рік, а раз на тиждень.

Бо зараз в Україні багато нездорових людей. Але на щастя, у них немає зброї. Такі випадки — трагічний виняток, а не правило.

І так, після війни і під час війни на руках у людей багато зброї. І це проблема. І збільшення зброї на руках — це збільшення проблеми, а не її рішення. І яскравий приклад того, що зброя не має бути дозволена — США. Де є вільний обіг зброї. І де є сотні масових розстрілів на рік. Де великі міста менш безпечні ніж Київ під час війни. Сотні таких випадків, який стався в Києві і є для нас винятковою трагедією. В США це норма. Звична історія. Тому США і є єдиною з цивілізованих країн, де дозволено вільне володіння зброєю. Але в США і Трампа президентом обрали.

І не треба аргументів, що зброя у людей допомогла б. В США, де у кожного може бути зброя, лише 3 відсотки нападів зупиняються іншими цивільними зі зброєю. Лише три! Певно 97 чи більше відсотків цих нападів не сталося б, якби не дикунський дозвіл на володіння зброєю кожному фріку.

Тому якщо ми хочемо збільшити кількість українців, що гинуть в мирних містах від куль — то вільний обіг зброї це логічне рішення. Але це не логічне бажання…

Автор:
Фурса Сергій
Iнвестиційний банкір
Dragon Capital
Джерело: Мінфін
Коментарі - 5

malfar
malfar
20 квітня 2026, 12:23
VladimirVG
VladimirVG
20 квітня 2026, 12:44
«Де великі міста менш безпечні ніж Київ під час війни» © Далі можна не читати.
Аргументів в статті - нуль.
Якщо що, в Україні дозволено вільне володіння зброєю вже багато-багато років і отримати її може будь-який псих, що і було нещодавно доведено. Потрібно тількі відірватись від дивану і за тиждень-два стати володарем хоч рушниці, хоч AR15 будь-якого калібру. На додачу прикрутити оптику і відстрілювати пересічних з безпечної відстані. Ну, бажано ще трохи потренуватись, звісно. Може пан Фурса пояснить, чому тоді Київ досі безпечніше за Нью-Йорк (той, що в Америці)?
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
20 квітня 2026, 12:46
По логіці автора можливо варто позбавити населення кухонних ножів?
Не закликаю до вільного володіння, але кроки в сторону права на самозахист робити варто. Наприклад, дозволити володіти зброєю у власному домі.
VladimirVG
VladimirVG
20 квітня 2026, 12:53
А хто Вам зараз забороняє?
autopost
autopost
20 квітня 2026, 13:05
По поводу 3-х процентов. Может потому, что там полиция не убегает при звуке выстрелов, и гражданам просто нет необходимости задердживать преступников, не?
Напомнило сцену из сериала:
— я хочу ссобшить что у меня есть лицензия на скрытое ношения оружия в этом штате (Техас)
— детка (с ухмылкой), в этом штате ненужно разрешение на срытое нощение, только по этой причине тут все улыбаются и машут друг другу, потому что каждый вооружен!
