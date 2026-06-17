Bitget розширює інституційні торгові можливості завдяки інтеграції з Fireblocks Off Exchange

Bitget, найбільша універсальна біржа (UEX), оголосила про інтеграцію з компанією Fireblocks — корпоративною платформою, яка забезпечує безпеку транзакцій із цифровими активами на суму понад $14 трлн. Завдяки використанню Fireblocks Off Exchange інституційні учасники тепер можуть торгувати на Bitget , зберігаючи повний контроль над своїми активами в блокчейні. Це робить Bitget однією з небагатьох бірж, що пропонують позабіржові розрахунки на інституційному рівні.

Інтеграція відбувається у ключовий момент для інституційної участі на ринку цифрових активів. Регуляторна визначеність посилюється в провідних юрисдикціях, інвестиції у цифрові активи з боку керуючих компаній, хедж-фондів і корпоративних казначейств зростають, а інфраструктура для інституційної торгівлі значно розвинулася за останні роки.

На цьому тлі управління ризиками контрагентів залишається одним із найважливіших операційних рішень для інституційних інвесторів.

Fireblocks Off Exchange дозволяє інституційним трейдерам здійснювати угоди на Bitget безпосередньо зі спільного гаманця на базі MPC, без необхідності переведення активів на біржу. Кошти клієнтів зберігаються у спеціальних рахунках Collateral Vault Accounts (CVA), які контролює сам трейдер, що знижує контрагентський ризик з боку біржі та водночас забезпечує повний доступ до ліквідності й торгової інфраструктури Bitget.

Завдяки цій моделі інституційні інвестори можуть почати торгівлю одразу після поповнення CVA, з розрахунками в режимі реального часу в блокчейні, без необхідності ручної звірки чи операційних затримок. При цьому Bitget може підтверджувати повну забезпеченість позицій завдяки прозорості блокчейна, не отримуючи доступу до активів клієнтів.

«Для інституційних інвесторів важливо не лише те, куди спрямовується капітал, а й те, як він використовується», — зазначила генеральна директорка Bitget Gracy Chen. «Використання Fireblocks Off Exchange дозволяє отримувати доступ до ліквідності Bitget, зберігаючи контроль над активами. Це зменшує тертя, пов’язане зі зберіганням і ризиками, зберігаючи швидкість, необхідну для активної торгівлі».

Інтеграція посилює інституційну пропозицію Bitget у межах концепції UEX, яка об'єднує виконання угод, управління капіталом і контроль ризиків в єдиному операційному середовищі. У міру зростання активності інституційних інвесторів на криптовалютних і токенізованих ринках, можливість використовувати капітал без переміщення активів між платформами стає дедалі важливішою.

«Розділення зберігання активів і виконання угод стає базовою вимогою для інституційної участі на ринку цифрових активів», — зазначив Річард Астл, керівник напряму мережі в Fireblocks. «Можливість торгівлі із використанням забезпечення в блокчейні підвищує прозорість і знижує контрагентські ризики без порушення торгових процесів».

Використання інфраструктури Fireblocks у торговому середовищі Bitget створює більш гнучку модель участі для інституційних інвесторів, де зберігаються ефективність капіталу, прозорість і контроль над активами без шкоди для торгових можливостей.