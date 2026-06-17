Bitget розширює інституційні торгові можливості завдяки інтеграції з Fireblocks Off Exchange

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 червня 2026, 14:44

Bitget розширює інституційні торгові можливості завдяки інтеграції з Fireblocks Off Exchange

Bitget, найбільша універсальна біржа (UEX), оголосила про інтеграцію з компанією Fireblocks — корпоративною платформою, яка забезпечує безпеку транзакцій із цифровими активами на суму понад $14 трлн. Завдяки використанню Fireblocks Off Exchange інституційні учасники тепер можуть торгувати на Bitget, зберігаючи повний контроль над своїми активами в блокчейні. Це робить Bitget однією з небагатьох бірж, що пропонують позабіржові розрахунки на інституційному рівні.

Bitget, найбільша універсальна біржа (UEX), оголосила про інтеграцію з компанією Fireblocks — корпоративною платформою, яка забезпечує безпеку транзакцій із цифровими активами на суму понад $14 трлн.

Інтеграція відбувається у ключовий момент для інституційної участі на ринку цифрових активів. Регуляторна визначеність посилюється в провідних юрисдикціях, інвестиції у цифрові активи з боку керуючих компаній, хедж-фондів і корпоративних казначейств зростають, а інфраструктура для інституційної торгівлі значно розвинулася за останні роки.

На цьому тлі управління ризиками контрагентів залишається одним із найважливіших операційних рішень для інституційних інвесторів.

Fireblocks Off Exchange дозволяє інституційним трейдерам здійснювати угоди на Bitget безпосередньо зі спільного гаманця на базі MPC, без необхідності переведення активів на біржу. Кошти клієнтів зберігаються у спеціальних рахунках Collateral Vault Accounts (CVA), які контролює сам трейдер, що знижує контрагентський ризик з боку біржі та водночас забезпечує повний доступ до ліквідності й торгової інфраструктури Bitget.

Завдяки цій моделі інституційні інвестори можуть почати торгівлю одразу після поповнення CVA, з розрахунками в режимі реального часу в блокчейні, без необхідності ручної звірки чи операційних затримок. При цьому Bitget може підтверджувати повну забезпеченість позицій завдяки прозорості блокчейна, не отримуючи доступу до активів клієнтів.

«Для інституційних інвесторів важливо не лише те, куди спрямовується капітал, а й те, як він використовується», — зазначила генеральна директорка Bitget Gracy Chen. «Використання Fireblocks Off Exchange дозволяє отримувати доступ до ліквідності Bitget, зберігаючи контроль над активами. Це зменшує тертя, пов’язане зі зберіганням і ризиками, зберігаючи швидкість, необхідну для активної торгівлі».

Інтеграція посилює інституційну пропозицію Bitget у межах концепції UEX, яка об'єднує виконання угод, управління капіталом і контроль ризиків в єдиному операційному середовищі. У міру зростання активності інституційних інвесторів на криптовалютних і токенізованих ринках, можливість використовувати капітал без переміщення активів між платформами стає дедалі важливішою.

«Розділення зберігання активів і виконання угод стає базовою вимогою для інституційної участі на ринку цифрових активів», — зазначив Річард Астл, керівник напряму мережі в Fireblocks. «Можливість торгівлі із використанням забезпечення в блокчейні підвищує прозорість і знижує контрагентські ризики без порушення торгових процесів».

Використання інфраструктури Fireblocks у торговому середовищі Bitget створює більш гнучку модель участі для інституційних інвесторів, де зберігаються ефективність капіталу, прозорість і контроль над активами без шкоди для торгових можливостей.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами