Дія чи Приват24: що обрати для повної ідентифікації в CreditKasa

Онлайн-сервіси кредитування, зокрема й CreditKasa , дедалі частіше пропонують клієнтам проходити повну ідентифікацію через цифрові сервіси — Дію або Приват24.

І тут у багатьох виникає логічне питання: що краще обрати? У чому різниця між цими способами? І навіщо взагалі проходити повну ідентифікацію?

Розбираємось далі.

Навіщо потрібна повна ідентифікація

Повна ідентифікація потрібна для підтвердження особи клієнта відповідно до вимог фінансового моніторингу.

Для клієнта це означає більше можливостей у користуванні кредитною лінією CreditKasa. Після проходження повної ідентифікації через Дію або Приват24 не застосовуються обмеження щодо сум кредитування за місяць або рік, які можуть діяти у випадках неповної ідентифікації.

Як працює ідентифікація через Дію

За допомогою Мультишерингу в Дії клієнт може передати копії необхідних документів у кілька кліків. Не потрібно вручну заповнювати дані, завантажувати фото документів або витрачати час на додаткові дії. Передача відбувається через офіційний сервіс і лише після підтвердження користувача.

Цей варіант зручний для тих, хто активно користується Дією та має цифрові документи у застосунку.

Як працює ідентифікація через Приват24

Якщо у клієнта є картка або поточний рахунок у ПриватБанку, він може пройти повну ідентифікацію через Приват24. Необхідні дані передаються з Приват24 до CreditKasa офіційно, безпечно та тільки після дозволу клієнта.

Цей спосіб може бути зручним для тих, хто вже користується Приват24 і хоче підтвердити особу через банківський сервіс без зайвих документів.

Дія чи Приват24: у чому різниця?

Обидва варіанти працюють за схожим принципом: клієнт самостійно підтверджує передачу даних і контролює процес. Різниця лише в тому, який сервіс зручніший саме вам.

Якщо ви користуєтеся Дією та маєте цифрові документи — можна обрати ідентифікацію через Дію.

Якщо вам зручніше підтвердити особу через банк і у вас є картка або рахунок у ПриватБанку — можна скористатися Приват24.

Обидва способи — через Дію та Приват24 — є офіційними, легальними та безпечними. Передача даних відбувається лише після згоди клієнта.

Що дає повна ідентифікація

Після проходження повної ідентифікації через Дію або Приват24 для клієнта не діють обмеження щодо сум кредитування за місяць або рік, які встановлюються фінансовим моніторингом для випадків неповної ідентифікації.

Це означає більше зручності та більше можливостей у користуванні кредитною лінією CreditKasa.

Дія та Приват24 — це два офіційні й безпечні способи пройти повну ідентифікацію в CreditKasa онлайн.

Обирайте той варіант, який зручніший саме вам: через цифрові документи в Дії або через банківський сервіс Приват24. У будь-якому випадку передача даних відбувається лише за вашою згодою, а повна ідентифікація відкриває більше можливостей для користування кредитною лінією CreditKasa без зайвих обмежень.