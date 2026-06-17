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17 червня 2026, 15:06

США виділяють понад $1 млрд гуманітарної допомоги структурам ООН: Україна серед отримувачів

Сполучені Штати оголосили про виділення масштабного пакета гуманітарної допомоги та фінансування програм реагування на катастрофи обсягом понад $1 мільярд. Кошти будуть спрямовані Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) для забезпечення життєво важливих потреб у більш ніж 40 країнах світу, серед яких і Україна. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Державного департаменту США.

США виділяють понад $1 млрд гуманітарної допомоги структурам ООН: Україна серед отримувачів
Фото: pixabay

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Структура фінансування

Згідно з рішенням Держдепартаменту, кошти розподілені наступним чином:

  • Понад $218 млн — отримує ЮНІСЕФ;
  • Понад $800 млн — виділяється Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП).

Цей транш став другим і третім етапом у новій серії глобальних макрогрантів США. Нова модель фінансування прийшла на зміну колишній практиці роздроблених і дублюючих індивідуальних грантів.

Тепер перевірені організації-виконавці отримують консолідовані кошти, що дозволяє їм мобілізувати ресурси в разі кризи надзвичайно швидко — у деяких випадках протягом 24 годин.

Куди спрямують допомогу та як вона торкнеться України

Виділене фінансування ЮНІСЕФ та ВПП використають для надання багатосекторальної допомоги в країнах із найбільш гострими гуманітарними кризами. Окрім України, у списку пріоритетних напрямків згадуються Ефіопія та Бірма.

Гроші підуть на підтримку таких критично важливих секторів:

  • Продовольча безпека та постачання харчових продуктів;
  • Охорона здоров'я та захист дітей;
  • Поліпшення водопостачання та санітарії;
  • Логістика та оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

Розподіл ресурсів відбуватиметься за принципом «гіперпріоритезації», який розробили спеціальні Групи з підзвітності та впливу Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС/OCHA). Ця методологія гарантує, що американські кошти спрямовуватимуться виключно туди, де потреба є найбільш критичною.

У Держдепартаменті наголошують, що оптимізація ланцюжків постачання та усунення дублювання функцій всередині структур ООН уже довели свою ефективність: за останні чотири місяці швидкість виділення та координації грантів на місцях зросла у кілька разів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+11
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
17 червня 2026, 15:22
#
Ну ці всі мільярди «допомоги» так званої - це дуже сильний стимул для української влади не йти на жодні перемовини, не зважаючи на те, скільки щодня людей гине і на те, що українці побачивши цю гіперкорупцію не хочуть ніякої війни, бо влада краде, а силою відправляє на смерть українців.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
17 червня 2026, 15:30
#
Радует, конечно, что мы в одном приоритете с Эфиопией. Еще более радует, что мы с острым гуманитарным кризисом вступаем в ЕС. Ну и очень радостно от того, что благодаря щедрости США наши ВПО теперь не останутся без получения ячневой сечки и макарон.
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