Сполучені Штати оголосили про виділення масштабного пакета гуманітарної допомоги та фінансування програм реагування на катастрофи обсягом понад $1 мільярд. Кошти будуть спрямовані Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) для забезпечення життєво важливих потреб у більш ніж 40 країнах світу, серед яких і Україна. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Державного департаменту США.
США виділяють понад $1 млрд гуманітарної допомоги структурам ООН: Україна серед отримувачів
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Структура фінансування
Згідно з рішенням Держдепартаменту, кошти розподілені наступним чином:
- Понад $218 млн — отримує ЮНІСЕФ;
- Понад $800 млн — виділяється Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП).
Цей транш став другим і третім етапом у новій серії глобальних макрогрантів США. Нова модель фінансування прийшла на зміну колишній практиці роздроблених і дублюючих індивідуальних грантів.
Тепер перевірені організації-виконавці отримують консолідовані кошти, що дозволяє їм мобілізувати ресурси в разі кризи надзвичайно швидко — у деяких випадках протягом 24 годин.
Куди спрямують допомогу та як вона торкнеться України
Виділене фінансування ЮНІСЕФ та ВПП використають для надання багатосекторальної допомоги в країнах із найбільш гострими гуманітарними кризами. Окрім України, у списку пріоритетних напрямків згадуються Ефіопія та Бірма.
Гроші підуть на підтримку таких критично важливих секторів:
- Продовольча безпека та постачання харчових продуктів;
- Охорона здоров'я та захист дітей;
- Поліпшення водопостачання та санітарії;
- Логістика та оперативне реагування на надзвичайні ситуації.
Розподіл ресурсів відбуватиметься за принципом «гіперпріоритезації», який розробили спеціальні Групи з підзвітності та впливу Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС/OCHA). Ця методологія гарантує, що американські кошти спрямовуватимуться виключно туди, де потреба є найбільш критичною.
У Держдепартаменті наголошують, що оптимізація ланцюжків постачання та усунення дублювання функцій всередині структур ООН уже довели свою ефективність: за останні чотири місяці швидкість виділення та координації грантів на місцях зросла у кілька разів.
Коментарі - 2