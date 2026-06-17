США виділяють понад $1 млрд гуманітарної допомоги структурам ООН: Україна серед отримувачів

Сполучені Штати оголосили про виділення масштабного пакета гуманітарної допомоги та фінансування програм реагування на катастрофи обсягом понад $1 мільярд. Кошти будуть спрямовані Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) для забезпечення життєво важливих потреб у більш ніж 40 країнах світу, серед яких і Україна. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Державного департаменту США.

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Структура фінансування

Згідно з рішенням Держдепартаменту, кошти розподілені наступним чином:

Понад $218 млн — отримує ЮНІСЕФ;

Понад $800 млн — виділяється Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП).

Цей транш став другим і третім етапом у новій серії глобальних макрогрантів США. Нова модель фінансування прийшла на зміну колишній практиці роздроблених і дублюючих індивідуальних грантів.

Тепер перевірені організації-виконавці отримують консолідовані кошти, що дозволяє їм мобілізувати ресурси в разі кризи надзвичайно швидко — у деяких випадках протягом 24 годин.

Куди спрямують допомогу та як вона торкнеться України

Виділене фінансування ЮНІСЕФ та ВПП використають для надання багатосекторальної допомоги в країнах із найбільш гострими гуманітарними кризами. Окрім України, у списку пріоритетних напрямків згадуються Ефіопія та Бірма.

Гроші підуть на підтримку таких критично важливих секторів:

Продовольча безпека та постачання харчових продуктів;

Охорона здоров'я та захист дітей;

Поліпшення водопостачання та санітарії;

Логістика та оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

Розподіл ресурсів відбуватиметься за принципом «гіперпріоритезації», який розробили спеціальні Групи з підзвітності та впливу Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС/OCHA). Ця методологія гарантує, що американські кошти спрямовуватимуться виключно туди, де потреба є найбільш критичною.

У Держдепартаменті наголошують, що оптимізація ланцюжків постачання та усунення дублювання функцій всередині структур ООН уже довели свою ефективність: за останні чотири місяці швидкість виділення та координації грантів на місцях зросла у кілька разів.