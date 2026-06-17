За перші п’ять місяців 2026 року світові гіганти digital-ринку сплатили до державного бюджету понад 8,7 млрд гривень так званого «податку на Google». Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Надходження від «податку на Google» різко зросли: названо найбільших платників
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У валютному еквіваленті нерезиденти, які надають електронні послуги українцям та зареєстровані платниками ПДВ, перерахували 80,4 млн євро та 105,4 млн доларів США.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження суттєво зросли:
- + 6,4 млн євро
- + 21,1 млн доларів США.
Найбільші платники
«Найбільші платники: Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix. Продовжує збільшуватися і кількість зареєстрованих платників. З початку 2026 року платниками ПДВ в Україні стали ще 12 компаній — нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам», — сказала вона.
Що таке «Податок на Google»
«Податок на Google» — це 20% податок на додану вартість (ПДВ), який зобов'язані сплачувати міжнародні технологічні компанії-нерезиденти (такі як Google, Apple, Meta/Instagram, Netflix, Sony тощо), що продають електронні послуги українським користувачам.
Суть податку: Іноземні цифрові гіганти, річний дохід яких від надання електронних послуг в Україні перевищує 1 млн грн, зобов'язані реєструватися платниками ПДВ в Україні та сплачувати 20% від вартості послуг до державного бюджету.
Для користувачів: Для звичайних споживачів це найчастіше означає зростання цін на підписки та цифрові товари на ≈ 20%. (наприклад, збільшення вартості хмарного сховища Google Drive або YouTube Premium), оскільки компанії зазвичай перекладають цей податок на кінцеву ціну.
Перелік послуг: Податок поширюється на ігри, фільми, музику, хмарні сховища, інтернет-рекламу, програмне забезпечення та доступ до баз даних.
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