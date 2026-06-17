Надходження від «податку на Google» різко зросли: названо найбільших платників

За перші п’ять місяців 2026 року світові гіганти digital-ринку сплатили до державного бюджету понад 8,7 млрд гривень так званого «податку на Google». Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

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У валютному еквіваленті нерезиденти, які надають електронні послуги українцям та зареєстровані платниками ПДВ, перерахували 80,4 млн євро та 105,4 млн доларів США.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження суттєво зросли:

+ 6,4 млн євро

+ 21,1 млн доларів США.

Найбільші платники

«Найбільші платники: Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix. Продовжує збільшуватися і кількість зареєстрованих платників. З початку 2026 року платниками ПДВ в Україні стали ще 12 компаній — нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам», — сказала вона.

Що таке «Податок на Google»

«Податок на Google» — це 20% податок на додану вартість (ПДВ), який зобов'язані сплачувати міжнародні технологічні компанії-нерезиденти (такі як Google, Apple, Meta/Instagram, Netflix, Sony тощо), що продають електронні послуги українським користувачам.

Суть податку: Іноземні цифрові гіганти, річний дохід яких від надання електронних послуг в Україні перевищує 1 млн грн, зобов'язані реєструватися платниками ПДВ в Україні та сплачувати 20% від вартості послуг до державного бюджету.

Для користувачів: Для звичайних споживачів це найчастіше означає зростання цін на підписки та цифрові товари на ≈ 20%. (наприклад, збільшення вартості хмарного сховища Google Drive або YouTube Premium), оскільки компанії зазвичай перекладають цей податок на кінцеву ціну.

Перелік послуг: Податок поширюється на ігри, фільми, музику, хмарні сховища, інтернет-рекламу, програмне забезпечення та доступ до баз даних.