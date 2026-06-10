Податок на доходи від оренди житла знизили до 5%: Южаніна пояснила, яку пільгу втратить власник житла та інші нюанси

Під час розгляду законопроєкту № 15111-д Верховна Рада підтримала поправки, відповідно до яких з 1 січня 2027 року доходи фізичних осіб від надання в оренду житлової та нежитлової нерухомості іншим фізичним особам оподатковуватимуться ПДФО за ставкою 5%. Про це пише народний депутат Ніна Южаніна.

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Що змінилося

Нагадаю, сьогодні така ставка становить 18%.

Водночас необхідно враховувати, що:

додатково сплачуватиметься військовий збір 5%;

власник втрачає пільгу зі сплати податку на нерухоме майно (60 кв. м для квартири та 120 кв. м для будинку).

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«Також такі доходи необхідно буде відображати у річній податковій декларації, без зазначення інших доходів, з яких вже сплачено податок та інформація про які вже наявна в податковій.

На мою думку, зменшення ставки ПДФО є важливим кроком для створення стимулів до легалізації доходів від оренди та поступового виведення цього ринку з тіні", — написала Южаніна.