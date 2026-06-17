Рей Даліо: прибутковість ШІ-акцій найближчими роками може піти в мінус

Ринок, захоплений штучним інтелектом, дедалі більше залежить від невеликої групи технологічних компаній, вважає Рей Даліо. У соціальній мережі X він написав , що в поєднанні з геополітичною невизначеністю та конкуренцією між США та Китаєм така концентрація сектору підвищує ризики для інвесторів.

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Засновник Bridgewater Associates впевнений, що учасникам ринку важливо не плутати захоплення самою технологією ШІ з реальною інвестиційною привабливістю акцій — і пропонує стратегію формування портфеля, якою, за його словами, рідко користуються.

Погляд Даліо на сектор ШІ

На думку Даліо, нинішній ринок став надто залежним від вкрай обмеженої групи технологічних компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом — на них припадає значна частка капіталізації ринку.

«У секторі нових технологій зосереджено величезний обсяг ажіотажу, невизначеності та волатильності, який поширюється на фондові ринки по всьому світу. Тому коливання та невизначеність навколо цього сектору мають величезне значення», — написав Даліо.

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Він припускає, що майбутня прибутковість у секторі ШІ може не відповідати очікуванням. Свою оцінку він ґрунтує на власних розрахунках вартості активів та показниках розробленого ним індикатора бульбашок.

«Реальна прибутковість акцій у найближчі 5−10 років становитиме від -5% до -10%, хоча цей діапазон і залишається вкрай невизначеним. На мій погляд, ці акції — активи з довгостроковим горизонтом окупності, а отже, і з дуже високим ризиком: зазирнути далеко в майбутнє з достатньою надійністю практично неможливо, самі цінні папери виглядають переоціненими і зараз зосереджені в „слабких руках“», — зазначає Даліо.

До того ж технологічні буми рідко проходять без сильних коливань, нагадує Даліо: спочатку інвестори закладають у ціни очікування великого майбутнього, потім страх або розчарування змушують частину гравців продавати такі цінні папери, що посилює ринкові коливання.

Китай, історичні закономірності та інші ризики для ШІ

Високий ризик закладений і в самій природі проривних технологічних компаній, вважає Даліо: на ранньому етапі важко зрозуміти, хто стане переможцем, а хто програє.

«Ми бачимо, що навіть найкращі революційні компанії, які досягли успіху в довгостроковій перспективі, такі як Microsoft або Apple, на певних етапах переживали повний розгром. Коли ці нові технологічні компанії тільки з’являлися — якщо не оцінювати історію заднім числом — було зовсім не просто передбачити, які з них досягнуть успіху, а які зазнають краху, як це сталося, наприклад, з IBM», — каже інвестор.

Крім того, на сектор впливають великі зовнішні сили, які рухають весь ринок: державний борг, нові податки, політика центральних банків, конфлікти та війни, природні явища та ймовірність появи нових технологій, які поки що неможливо уявити.

Ще один ризик, який інвестору слід враховувати, — конкуренція в гонці за ШІ, особливо з боку Китаю. Даліо вважає, що Пекін може просувати ШІ на світовому ринку так само, як автомобілі, сонячні панелі та акумулятори, здешевлюючи технології заради зростання продуктивності. І в Китаю є важелі впливу на сектор: Даліо припускає, що в разі загострення ситуації навколо Тайваню Пекін може заблокувати вивезення чіпів з острова.

Священний Грааль інвестування

На думку Даліо, в умовах ШІ-буму інвестори мають три можливі сценарії дій: збільшувати частки технологічного сектору або кількох компаній понад їхню фактичну вагу в індексі, зберігати обсяг позицій на рівні індексу або диверсифікувати портфель. Він упевнений, що зараз ніхто не може сказати, що відбудеться на ринку, рухомому технологіями, і найкращий спосіб впоратися з цією невизначеністю — відмовитися від концентрації цінних паперів.

«Як ви, найімовірніше, знаєте, моя головна мантра — це диверсифікація, а мій „священний Грааль інвестування“ полягає в тому, щоб зібрати 15 надійних, незалежних один від одного активів і збалансувати їх за ризиком», — підсумував він.

Даліо впевнений: якщо портфель диверсифікований і налаштований під потрібний рівень ризику, він може приносити вищу дохідність, ніж будь-які концентровані інвестиції.