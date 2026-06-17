У середу, 17 червня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро додало 12 копійок у купівлі та у продажу.
17 червня 2026, 10:53
Курс валют на 17 червня: євро дорожчає, долар майже без змін
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 10 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці додало 6 копійок, а у продажу 7 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,55−45,08 грн. Євро купують за 51,72 грн, а продають за 52,42 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,90. Євро 52,20−52,35.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,85−44,88 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 52,07−52,09 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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