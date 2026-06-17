Менше податків завдяки донатам: інструкція з отримання податкової знижки

Українці, які офіційно отримують зарплату та роблять благодійні внески, мають право повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Механізм називається податковою знижкою, але про нього знають далеко не всі. Покроковий алгоритм пояснила ДПС України .

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Право на знижку мають фізичні особи — резиденти України, які протягом року отримували дохід у вигляді зарплати та перераховували благодійні пожертви неприбутковим організаціям.

Важлива умова: організація на момент отримання допомоги має бути внесена до Реєстру неприбуткових установ.

Скільки можна повернути

До знижки включаються благодійні внески, але не більше 4% річного оподатковуваного доходу.

Тобто якщо ваша річна зарплата становить, наприклад, 300 000 грн, максимальна сума, яку можна врахувати, — 12 000 грн. З цієї суми повертається 18% ПДФО — тобто до 2 160 грн.

Які документи потрібні та як подати декларацію

Зберігайте все, що підтверджує факт пожертви:

банківські квитанції або виписки

платіжні інструкції

фіскальні або товарні чеки

акти приймання-передачі майна, якщо допомога надавалася не грошима

У документах обов'язково мають бути зазначені дані благодійника й отримувача, дата платежу та сума.

Для отримання знижки треба подати декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації. Зробити це можна особисто, поштою або онлайн, через Електронний кабінет платника податків або застосунок «Моя податкова».

Зауважимо, що в електронних сервісах декларація формується з частково заповненими даними і це суттєво спрощує процес.

Подати декларацію за результатами звітного року можна до 31 грудня наступного року. Якщо пропустити цей дедлайн, право на знижку втрачається назавжди, адже перенести його на наступний рік не можна.

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