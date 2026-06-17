Менше податків завдяки донатам: інструкція з отримання податкової знижки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 червня 2026, 10:50

Менше податків завдяки донатам: інструкція з отримання податкової знижки

Українці, які офіційно отримують зарплату та роблять благодійні внески, мають право повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Механізм називається податковою знижкою, але про нього знають далеко не всі. Покроковий алгоритм пояснила ДПС України.

Українці, які офіційно отримують зарплату та роблять благодійні внески, мають право повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Право на знижку мають фізичні особи — резиденти України, які протягом року отримували дохід у вигляді зарплати та перераховували благодійні пожертви неприбутковим організаціям.

Важлива умова: організація на момент отримання допомоги має бути внесена до Реєстру неприбуткових установ.

Скільки можна повернути

До знижки включаються благодійні внески, але не більше 4% річного оподатковуваного доходу.

Тобто якщо ваша річна зарплата становить, наприклад, 300 000 грн, максимальна сума, яку можна врахувати, — 12 000 грн. З цієї суми повертається 18% ПДФО — тобто до 2 160 грн.

Які документи потрібні та як подати декларацію

Зберігайте все, що підтверджує факт пожертви:

  • банківські квитанції або виписки
  • платіжні інструкції
  • фіскальні або товарні чеки
  • акти приймання-передачі майна, якщо допомога надавалася не грошима

У документах обов'язково мають бути зазначені дані благодійника й отримувача, дата платежу та сума.

Для отримання знижки треба подати декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації. Зробити це можна особисто, поштою або онлайн, через Електронний кабінет платника податків або застосунок «Моя податкова».

Зауважимо, що в електронних сервісах декларація формується з частково заповненими даними і це суттєво спрощує процес.

Подати декларацію за результатами звітного року можна до 31 грудня наступного року. Якщо пропустити цей дедлайн, право на знижку втрачається назавжди, адже перенести його на наступний рік не можна.

Читайте також: Податкова знижка в кілька кліків: ДПС та Мінцифри запустили новий сервіс у Дії

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами