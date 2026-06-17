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17 червня 2026, 13:30

DOROFEEVA стала культурною партнеркою Binance в Україні

Binance, провідна глобальна блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів і кількістю зареєстрованих користувачів, запускає новий стратегічний напрям комунікації в Україні, спрямований на розвиток діалогу про цифрову економіку, сучасні технології та цифрову культуру за межами професійної технологічної та криптовалютної спільноти.

Binance, провідна глобальна блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів і кількістю зареєстрованих користувачів, запускає новий стратегічний напрям комунікації в Україні, спрямований на розвиток діалогу про цифрову економіку, сучасні технології та цифрову культуру за межами професійної технологічної та криптовалютної спільноти.

У міру розвитку цифрової економіки зростає роль багатофункціональних платформ, які дозволяють користувачам вирішувати різноманітні завдання в одній екосистемі. Відповідно до цього підходу Binance розвиває концепцію Super App — єдиної цифрової платформи, що об'єднує цифрові активи, платіжні рішення, освітні продукти, Web3-сервіси та інші інструменти.

Для світової попкультури тема цифрових фінансів уже давно вийшла за межі технологічного порядку денного та стала частиною сучасної культури, де технології, розваги, стиль життя і фінансові звички дедалі частіше існують в єдиному цифровому просторі. Україна розвивається в тому ж глобальному контексті. Саме тому Binance оголошує про початок партнерства з DOROFEEVA — однією з головних фігур сучасної української попкультури та артисткою, яка формує мову й настрій digital-покоління в Україні. Це партнерство є відображенням ширшого культурного зсуву — моменту, коли digital-економіка стає природною частиною сучасної масової культури. У межах партнерства планується реалізувати серію спільних контентних, культурних та digital-проєктів, спеціальних форматів і офлайн-активацій.

«Сьогодні цифрова економіка розвивається на перетині фінансових сервісів, технологій, освіти та цифрової комерції. У міру розвитку цього процесу змінюється і роль платформ — вони стають частиною ширшої цифрової екосистеми. Саме в цьому напрямі розвивається Binance, послідовно розширюючи набір сервісів і форматів взаємодії з користувачами. Співпраця з DOROFEEVA є частиною цієї стратегії та дозволить нам говорити про сучасні технології й цифрову економіку з ширшою аудиторією», — говорить Кирило Хом’яков, регіональний голова Binance у Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці.

Україна залишається одним із найактивніших ринків цифрових активів у світі. Згідно з Global Crypto Adoption Index від Chainalysis, країна протягом останніх років входить до числа світових лідерів за рівнем використання криптовалют. Високий рівень залученості користувачів до цифрових технологій робить Україну одним із важливих ринків для розвитку ініціатив на перетині цифрової економіки, сучасних технологій та культури.

Binance уже реалізує подібні партнерства на глобальному рівні, співпрацюючи з представниками спорту, культури та індустрії розваг, зокрема з Кріштіану Роналду. Співпраця з DOROFEEVA продовжує цей підхід в Україні та є частиною ширшої стратегії компанії з розвитку культурних, освітніх і digital-ініціатив на локальних ринках.

Роль DOROFEEVA в проєкті — не пояснювати складні фінансові терміни чи інструменти, а стати культурним мостом між технологічною індустрією та масовою аудиторією, для якої тема цифрових фінансів досі могла здаватися складною або далекою.

DOROFEEVA: «Наші бабусі й дідусі ховали гроші під подушку — це була їхня любов і турбота про себе і нас. А наше покоління саме формує те, як виглядає турбота про себе сьогодні — ми думаємо про фінансове майбутнє своє і своїх дітей через цифрові інструменти і технології. Думаю, багато хто, як і я колись, чув слова „крипта“, „блокчейн“, „цифровий гаманець“ — але не до кінця розумів, що це і як це працює. І виявилося, що за цими словами немає нічого страшного — просто зручний інструмент, який став частиною мого лайфстайлу. Це така ж частина сучасного світу, як колись інтернет чи смартфон, і Україна давно це відчула — недарма ми входимо в топ-10 країн світу за використанням криптовалют. Тому що цифрові фінанси стають частиною нашої культури і повсякденного життя. Для мене це про освіченість і турботу про себе — тому що йти в ногу з часом і є відповідальність».

Про Binance

Binance — провідна глобальна блокчейн-екосистема, що стоїть за найбільшою у світі криптовалютною біржею за обсягом торгів і кількістю зареєстрованих користувачів. Сьогодні Binance розвивається як ширша фінансова екосистема, що об'єднує продукти та сервіси у сфері цифрових активів, платежів, інвестиційних можливостей, освіти, Web3, AI-рішень, інституційних сервісів і цифрових фінансів.

Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.binance.com.

Джерело: Мінфін
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