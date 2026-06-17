Атака на Києво-Печерську лавру: збитки сягнули 500 млн грн

Нічна атака росії у ніч на 15 червня стала однією з наймасштабніших для української культури та культурної спадщини за час повномасштабної війни, заявила у вівторок, 16 червня, віцепрем'єрка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна під час брифінгу на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Руйнування пам'яток

Унаслідок російських ракетних і дронових ударів пошкоджено або зруйновано 13 пам'яток культури в різних регіонах країни.

Серед них — об'єкти у Києві, Харкові та Дніпрі. Особливої шкоди зазнала Києво-Печерська лавра, де був пошкоджений дах Успенського собору.

Бережна наголосила, що на території Лаври постраждали також будівлі Національного музею історії України, Музею книги і друкарства України, Національної історичної бібліотеки, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту.

У більшості випадків пошкоджено вікна та двері, однак музейні експонати вдалося зберегти. Жертв серед людей немає.