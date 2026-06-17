Овочі дешевшають, ягоди дорожчають: що відбувається з цінами в Україні

Борщовий набір в 2026 році відносно 2025 року подешевшав на 15−20%. Це пов’язано з гарним урожаєм в 2025 році. Рік тому вартість старої картоплі складала 35 гривень, а цьогоріч можна спокійно купити за 20 гривень, зазначив в ефірі Українського Радіо експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин.

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Що з цінами на фрукти та ягоди

Щодо фруктів і ягід, то черешня цьогоріч дешевша, ніж минулого року, оскільки квітневі заморозки вдарили раніше, ніж вона цвіла. А от з абрикосами і персиками менше пощастило. Ціни на них зараз від 180 до 230 гривень за кілограм. Полуниця також здорожчала порівняно з минулим роком. Середня ціна на ягоду — 150−160 гривень за кілограм, розповідає Пендзин.

Зараз починається сезон і все це достатньо швидко дешевшає. Є досить специфічні тенденції. Минулого року майже не було черешень. Цього року черешня вродила добре.

Квітневі приморозки вдарили раніше, ніж вона квітла. Як наслідок сьогодні ми маємо дешевшу черешню, ніж ми мали минулого року. Цього року оптова ціна черешні складає 80−90 гривень. Минулого року черешня коштувала 115−160 гривень.

Натомість абрикос цього року значно дорожчий. Весняні приморозки в квітні практично забрали в нас абрикос. Минулого року ціни на абрикос були від 150 до 180 гривень за кілограм. Зараз — 200−230 гривень.

З персиком ситуація майже така сама. Він також потрапив під приморозки. Минулого року персик коштував 100−120 гривень за кілограм, а зараз 180 гривень. Нектарини можуть бути і 190 гривень. Полуниця в цьому році також дорожча за минулий рік. Вона доволі пізно почала родити. Зараз вона лише починає ходити і тому щодня ціна змінюється. Минулого року в другій декаді червня в роздрібі вона була 100−115 гривень за кілограм.

Сьогодні просять 150−160 гривень за кілограм полуниці. Яблука ще минулорічні і вони є дешевші, ніж минулого року. Минулого року був добрий врожай яблук. Імпорт зараз доволі дорогий.

З яких країн ми найбільше імпортуємо і що саме

Екзотичні фрукти їдуть звідусіль. Банани їдуть з півдня, з Туреччини і трішки з Європи. Персики їдуть з Іспанії. Черешня, полуниця їде з Європи, зокрема Голландії. Вона дуже дорога. Молоду картоплю ми в основному імпортуємо з Єгипту та Ізраїлю. Вона сьогодні є дешевшою за вітчизняну. Це вже перший врожай цього року з відкритого ґрунту. Вже є молода картопля з півдня та Закарпаття.

Тому вона доволі стрімко дешевшає. 50−52 гривні за кілограм молодої картоплі було минулого року і цього року приблизно так само. Стара картопля минулорічного врожаю також є на розкладках і вона дешевша, ніж минулого року.

Рік тому вартість старої картоплі складала 35 гривень, а цьогоріч можна спокійно купити за 20 гривень. У 2025 році був дуже великий врожай картоплі на відміну від 2024 року, коли ми мали перший імпорт з Литви та Польщі в листопаді. Борщовий набір в 2026 році відносно 2025 року дешевший на 15−20%. Це свідчить про хороший врожай в 2025 році.