Гроші є — іпотеки немає: як українцям отримати житловий кредит у Польщі

Українців, які намагаються оформити іпотеку в Польщі, може дивувати, що вони мають достатній дохід та накопичення, але банк їм відмовляє. Чому так відбувається і що потрібно зробити, аби отримати позику, розповідає «Мінфін».

Після 2022 року Польща для багатьох українців припинила бути країною тимчасового перебування. Частина людей перевезли сюди сім'ї, легалізували роботу, відкрили бізнес або інтегрувалися у європейський ринок праці. Разом із цим закономірно зріс інтерес до купівлі власного житла. За даними польського Міністерства внутрішніх справ, у 2024 році українці придбали в Польщі понад 9 тис. квартир. Це понад половини всіх об'єктів житла, куплених іноземцями.

За даними AMRON-SARFiN, лише за перший квартал 2024 року польські банки видали понад 64,5 тис. нових іпотечних кредитів на суму майже 26,9 млрд злотих. Попри активний ринок кредитування, умови для позичальників залишаються досить складними. На початку 2025 року ставки за 5-річною фіксованою іпотекою коливалися приблизно від 7,1% до 7,9%, а більшість банків очікували перший внесок на рівні 10−20% вартості житла.

Однак на практиці отримати іпотеку в Польщі для українців часто виявляється значно складніше, ніж очікують позичальники. І проблема далеко не завжди у рівні доходу чи розмірі першого внеску.

Польські банки значно жорсткіше оцінюють походження коштів, структуру доходів, податкову історію та фінансову дисципліну клієнта. Особливо уважно банки аналізують клієнтів із міжнародними джерелами доходу, надходженнями з декількох країн, фрилансом або нестандартною структурою фінансових потоків.

Окремим викликом стали кредити, які частина українців припинила обслуговувати після початку повномасштабної війни. Багато хто був переконаний, що після переїзду до ЄС ці зобов’язання більше не впливатимуть на можливість отримати фінансування. На практиці кредитна історія та фінансова дисципліна залишаються важливими чинниками оцінки позичальника.

У результаті виникає ситуація, яка дивує багатьох українців: людина може мати достатній дохід, накопичення та перший внесок, але отримати відмову через неможливість підтвердити походження коштів, особливості структури доходів або питання до фінансової історії.

Саме тому іпотека в Польщі сьогодні є не лише питанням платоспроможності. Для багатьох українців це ще й перевірка того, наскільки їхня фінансова модель відповідає вимогам європейської банківської системи.

Як польські банки оцінюють українських позичальників

Багато українців помилково вважають, що рішення банку залежить насамперед від рівня доходу. Насправді під час розгляду іпотечної заявки банк формує комплексний фінансовий профіль позичальника, оцінюючи джерела доходів, кредитне навантаження, податкову історію та структуру щомісячних витрат.

Найкращі шанси на отримання іпотеки мають клієнти з офіційним працевлаштуванням у Польщі, стабільною зарплатою, податковою історією та регулярними надходженнями на рахунок. Проблеми зазвичай виникають тоді, коли модель отримання доходів виходить за межі стандартної.

Найбільше додаткових запитань під час перевірки зазвичай виникає до клієнтів, які отримують дохід від іноземних роботодавців, працюють у міжнародному середовищі або мають складну структуру фінансових надходжень з декількох країн.

Навіть високий дохід сам собою не гарантує позитивного рішення. Банк має розуміти джерело коштів, їхню стабільність та можливість документального підтвердження. Якщо фінансова картина виглядає непослідовною або суперечливою, ризик відмови суттєво зростає.

Окремо оцінюється і фінансова дисципліна клієнта: наявність інших кредитів, регулярність платежів, кредитне навантаження, витрати на оренду житла, утримання дітей та загальна структура щомісячних витрат.

Фактично, банк оцінює не лише здатність клієнта сплачувати кредит сьогодні, а й прогнозує його фінансову стабільність на роки вперед.

Проблема непідтверджених доходів

Для банку важливо бачити зрозумілу фінансову модель: хто платить клієнту, як саме надходять кошти, де вони декларуються та чи відповідають доходи податковій звітності. Якщо цілісної картини немає, ризик відмови різко зростає.

За словами кредитного спеціаліста в Польщі Інни Алійник, саме непідтверджені доходи залишаються однією з найпоширеніших причин відмов у кредитуванні. Часто люди погоджуються працювати неофіційно або офіційно отримують лише мінімальну зарплату, а решту коштів — готівкою чи неформальними виплатами. У результаті фактичний дохід може бути достатнім для обслуговування іпотеки, але банк не має можливості його врахувати під час оцінки платоспроможності.

Найчастіше труднощі виникають у клієнтів, які отримують дохід від іноземних роботодавців або працюють у міжнародному середовищі. Після 2022 року багато українців відкрили підприємницьку діяльність у Польщі та перевели сюди свою податкову історію. Проте навіть у таких випадках банк оцінює не лише сам факт ведення діяльності, а й структуру доходів, валюту надходжень та можливість їх офіційного врахування під час оцінки платоспроможності.

«Багато людей фактично добре заробляють, але працюють неофіційно, отримують частину коштів готівкою або не можуть підтвердити свої доходи документально. Для банку такий дохід фактично не існує», — пояснює експертка.

Типова ситуація виглядає так. Український IT-фахівець проживає у Польщі, відкрив підприємницьку діяльність у Польщі, працює з іноземними замовниками та виставляє їм рахунки за свої послуги. Формально його дохід є достатнім для обслуговування іпотеки. Однак під час оцінки заявки банк аналізує не лише розмір доходу, а й його стабільність, валюту надходжень, податкову історію та тривалість ведення діяльності в Польщі.

Додаткові питання також виникають у випадках великих готівкових внесків, регулярних переказів від родичів або надходжень без зрозумілого економічного змісту. Після 2022 року банки значно уважніше ставляться до перевірки міжнародних фінансових потоків, тому звична для багатьох українців модель отримання коштів через декілька країн або різні платіжні системи часто потребує додаткового документального підтвердження.

Чому міжнародні перекази викликають питання

Для багатьох українців міжнародні перекази давно стали частиною звичного фінансового життя. Робота на іноземні компанії, доходи з декількох країн, P2P-платежі, криптовалюта чи перекази між родичами — після 2022 року така модель стала масовою.

Однак саме це часто стає проблемою під час оформлення іпотеки в Польщі.

Для банку питання полягає не лише в тому, скільки грошей має клієнт, а й в тому, чи може він документально пояснити їх походження. Саме тому під час розгляду іпотечної заявки часто виникають додаткові запитання щодо великих переказів, готівкових накопичень або коштів, отриманих із-за кордону.

Особливо багато запитань виникає у випадках, коли офіційний дохід клієнта помітно нижчий за фактичний рівень витрат або накопичених заощаджень. Для банку це сигнал, що частина фінансових потоків може бути недостатньо прозорою або не підтвердженою податковою.

Окрема зона ризику — великі суми готівки. Для багатьох українців така модель зберігання коштів роками була нормальною практикою. Проте у польській банківській системі значні готівкові заощадження без чітко підтвердженого походження майже завжди означають додаткову перевірку.

Проблеми найчастіше виникають не через сам факт міжнародних переказів, а через відсутність документів, які дозволяють пояснити їхню природу. Якщо клієнт може підтвердити джерело коштів контрактами, податковими деклараціями або банківськими виписками, шанси на позитивне рішення суттєво зростають.

Для українців, які планують купівлю житла в Польщі, це означає необхідність заздалегідь готувати не лише перший внесок, а й пакет документів, який дозволить банку відстежити походження основних фінансових надходжень.

Прострочки та кредити в Україні

Після початку повномасштабної війни частина українців припинили обслуговувати кредити в Україні — через втрату роботи, виїзд за кордон або різке падіння доходів. Багато хто був упевнений, що ці борги залишаться «всередині» української банківської системи та не впливатимуть на можливість отримати іпотеку в ЄС.

«Люди були впевнені, що через війну погашати кредити вже не потрібно або що про ці зобов’язання ніхто не дізнається. Насправді кредитна дисципліна залишається важливою складовою загального фінансового профілю клієнта», — зазначає Інна Алійник.

Під час видачі довгострокових кредитів банки приділяють значну увагу загальній фінансовій історії та кредитній дисципліні позичальника. І хоча підходи можуть відрізнятися, залежно від банку, проблеми з кредитною дисципліною майже завжди негативно впливають на оцінку позичальника.

Найбільше запитань у банку зазвичай виникає до клієнтів, які:

мають активні борги в Україні;

приховують чинні кредитні зобов’язання;

допускали тривалі прострочки;

мають судові або виконавчі провадження;

не можуть пояснити поточний статус старих кредитів.

Для банку проблема полягає не лише у самому факті заборгованості. Значно важливіше — як людина поводиться зі своїми фінансовими зобов’язаннями загалом. Іпотека — це кредит на 20−30 років, тому будь-які ознаки фінансової нестабільності або спроби приховати інформацію сприймаються дуже негативно.

Окремої уваги потребують випадки, коли клієнт має неврегульовані кредитні зобов’язання в Україні. У таких ситуаціях банк може додатково оцінювати загальне боргове навантаження та перевіряти, наскільки новий кредит відповідатиме реальним фінансовим можливостям позичальника.

Для українців, які мають проблемні кредити або тривалі прострочки в минулому, важливо заздалегідь підготувати пояснення щодо причин виникнення заборгованості та її поточного статусу. У багатьох випадках відкритість і готовність надати повну інформацію працюють значно краще, ніж спроби приховати старі фінансові проблеми.

Які помилки українці роблять найчастіше

Одна з головних проблем полягає в тому, що українці часто оцінюють вимоги польського банку через призму власного фінансового досвіду. Те, що роками вважалося нормальною практикою в Україні, у Польщі може викликати додаткові запитання або стати чинником ризику для банку.

Найпоширеніша помилка — подача заявки без підготовленої фінансової історії. Частина позичальників упевнені, що для банку достатньо високого доходу або великого першого внеску. Насправді банк оцінює значно глибше — структуру доходів, податкову звітність, рух коштів та їх походження.

Багато українців також недооцінюють роль податкової історії. Людина може фактично заробляти значно більше, ніж офіційно декларує, однак для банку непідтверджений дохід фактично не існує.

Ще одна серйозна помилка — спроба приховати проблемні кредити, старі борги або нестабільні джерела доходу. У довгостроковому кредитуванні банки значно гірше реагують не на саму проблему, а на непрозорість клієнта.

Багато українців також недооцінюють значення фінансового моніторингу. Додаткові питання щодо походження коштів часто сприймаються як зайва бюрократія, хоча для банку це стандартна частина перевірки позичальника.

У результаті навіть позичальники з хорошим доходом та достатнім першим внеском можуть отримати відмову через фінансову непідготовленість до вимог європейського банку.

Що варто зробити перед подачею на іпотеку в Польщі

Підготовка до іпотеки в Польщі часто починається не з вибору квартири, а з наведення порядку у власних фінансах. І саме цей етап багато українців недооцінюють.

Перше, на що дивиться банк, — стабільність і зрозумілість доходів. Тому перед подачею заявки варто максимально «очистити» фінансову картину: мінімізувати складні або важко пояснювані перекази між рахунками, великі готівкові внески та інші операції, походження яких складно підтвердити документально.

Залежно від ситуації, банк може запитати:

податкові декларації;

виписки з рахунків;

підтвердження контрактів;

документи щодо підприємницької діяльності;

історію надходження основних коштів.

Якщо частина доходу надходить із-за кордону, важливо заздалегідь підготувати пояснення щодо структури цих фінансових потоків: хто платить, за які послуги та як саме декларуються доходи.

Не менш важливе питання — старі кредити та борги. Навіть якщо проблеми виникли ще після початку війни, краще відразу підготувати пояснення щодо поточного статусу заборгованості. У довгостроковому кредитуванні спроба приховати проблему майже завжди виглядає для банку гірше, ніж сама проблема.

Інна Алійник звертає увагу, що більшість потенційних проблем можна виявити ще на етапі первинної консультації. За її словами, досвідчений кредитний спеціаліст часто вже під час попереднього аналізу документів може оцінити перспективи отримання фінансування та звернути увагу на ризики, які варто усунути до подачі заявки.

Важливу роль відіграє і фінансова історія у Польщі. Банки значно спокійніше ставляться до клієнтів, які вже певний час живуть у країні, мають стабільну роботу, регулярний рух коштів та зрозумілу модель доходів.

За словами Інни Алійник, якщо людина працює через український ФОП або отримує дохід від іноземного роботодавця, готуватися до іпотеки варто заздалегідь. На практиці багато клієнтів відкривають підприємницьку діяльність у Польщі, переводять сюди свою фінансову діяльність та формують історію доходів, яку банк може оцінити під час розгляду кредитної заявки.

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У результаті шанси на отримання іпотеки часто залежать не лише від рівня заробітку, а й від того, наскільки прозоро та структуровано виглядають фінанси клієнта для банку.

Загалом польські банки залишаються досить відкритими до кредитування українців. За словами Інни Алійник, іпотеку можуть отримувати навіть особи, які перебувають у Польщі на підставі тимчасового захисту, без посвідки на постійне проживання. Ключовими чинниками залишаються офіційний дохід, сплата податків у Польщі та підтверджена платоспроможність позичальника.