Початок власної справи — це завжди багато рішень та нових завдань. Щоб зробити один із перших кроків не лише простим, а й вигідним, àбанк дарує 300 грн клієнтам, які відкриють рахунок ФОП за спеціальним посиланням.
Новини компанії
17 червня 2026, 9:00
Відкривайте рахунок ФОП в àбанку та отримуйте 300 грн кешбеку
Спеціальна пропозиція діє для нових клієнтів та дозволяє розпочати співпрацю з банком на вигідних умовах.
Для отримання кешбеку :
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перейдіть за спеціальним посиланням;
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відкрийте рахунок ФОП в àбанку;
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отримайте кешбек.
📌 Важливо: пропозиція діє для ФОП, які ще не мають бізнес-рахунку в àбанку.
Відкрити рахунок ФОП можна онлайн в застосунку àbank24 після переходу за спеціальним посиланням. Процес займає лише кілька хвилин, а всі необхідні інструменти для ведення бізнесу будуть доступні одразу після оформлення.
Перший крок до власної справи може бути ще вигіднішим — відкривайте рахунок ФОП та отримуйте 300 грн кешбеку.
Джерело: абанк
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