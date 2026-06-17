Відкривайте рахунок ФОП в àбанку та отримуйте 300 грн кешбеку

Початок власної справи — це завжди багато рішень та нових завдань. Щоб зробити один із перших кроків не лише простим, а й вигідним, àбанк дарує 300 грн клієнтам, які відкриють рахунок ФОП за спеціальним посиланням.

Спеціальна пропозиція діє для нових клієнтів та дозволяє розпочати співпрацю з банком на вигідних умовах.

Для отримання кешбеку :

перейдіть за спеціальним посиланням;

відкрийте рахунок ФОП в àбанку;

отримайте кешбек.

📌 Важливо: пропозиція діє для ФОП, які ще не мають бізнес-рахунку в àбанку.

Відкрити рахунок ФОП можна онлайн в застосунку àbank24 після переходу за спеціальним посиланням. Процес займає лише кілька хвилин, а всі необхідні інструменти для ведення бізнесу будуть доступні одразу після оформлення.

Перший крок до власної справи може бути ще вигіднішим — відкривайте рахунок ФОП та отримуйте 300 грн кешбеку.