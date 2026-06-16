Мінфін залучив від розміщення ОВДП вдвічі менше коштів, ніж тижнем раніше

Міністерство фінансів 16 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,08 млрд грн, що на 4,37 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 8,45 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,35 млрд грн під 15,15% (с/з 15,15%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,15%, середньозважений — 15,15%);

2,04 млрд грн під 15,82% (с/з 15,81%) з погашенням 26 квітня 2028 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,83%, середньозважений — 15,81%);

690,53 млн грн під 16,15% (с/з 16,10%) з погашенням 25 квітня 2029 року.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 168,0 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,2 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.