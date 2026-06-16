До закриття міжбанку у вівторок, 16 червня, курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та продажу, євро додало 5 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.
16 червня 2026, 17:37
Долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 16 червня
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Закриття 16 червня
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Зміни
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44,82/44,85
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44,85/44,88
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3/3
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51,94/51,95
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51,99/52,02
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5/7
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,56−45,05 грн. Євро купують за 51,60 грн, а продають за 52,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,90−44,90, євро — 52,14−52,28 грн.
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Джерело: Мінфін
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