Вартість автоцивілки сьогодні може суттєво відрізнятися навіть для схожих автомобілів. В окремих випадках різниця між двома полісами сягає кількох тисяч гривень.
16 червня 2026, 15:37
Чому для одного водія автоцивілка коштує 3 500 грн, а для іншого — понад 7 000 грн
Водночас вартість поліса може зростати навіть тоді, коли водій не потрапляє в ДТП та не змінює автомобіль. Причина — не лише в самому транспортному засобі, а й у змінах, які останніми роками відбулися на ринку автострахування.
У новому спецпроєкті Мінфіну розповідаємо, як сьогодні формується вартість автоцивілки та що насправді впливає на ціну поліса.
Зокрема, пояснюємо:
- чому схожі автомобілі можуть отримати різну вартість поліса;
- чому ціна автоцивілки може змінюватися навіть без ДТП;
- що сьогодні впливає на вартість страхування;
- як дрібне ДТП може перетворитися на великий рахунок за ремонт;
- як змінився ринок автострахування за останні 10 років.
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Джерело: Мінфін
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