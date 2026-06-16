У травні українці придбали 3,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США (на 12% менше, ніж за аналогічний період 2025 року). Найбільша частка з цієї кількості (57%) — бензинові авто. Про це пише Укравтопром.
16 червня 2026, 17:45
Українці стали менше купувати вживані авто зі США: які моделі обирали у травні
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Яким авто віддають перевагу
- Електромобілі охопили 21%.
- Гібридним авто належить — 14%.
- Дизельним — 5%.
- Авто з ГБО — 3%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у травні — 6,3 року.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США
- FORD Escape — 410 од.;
- BMW X3 — 273 од.;
- NISSAN Rogue — 264 од.;
- TESLA Model Y — 254 од.;
- BMW X5 — 240 од.
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Джерело: Мінфін
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