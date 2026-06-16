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16 червня 2026, 14:46

Запечатана копія Super Mario Bros. стала найдорожчою грою в історії

Запечатана копія легендарної гри Super Mario Bros., випущеної у 1985 році для консолі NES, стала найдорожчою відеогрою в історії. На торгах Heritage Auctions 12 червня її придбали за рекордні $3 млн.

Запечатана копія Super Mario Bros. стала найдорожчою грою в історії
Фото: Heritage Auctions

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Цей результат перевершив попередній світовий рекорд одразу на $1 мільйон. Минулу планку у $2 млн встановили у 2021 році — і, що цікаво, тоді з молотка пішов інший примірник цієї ж гри про пригоди Маріо.

Динаміка цін у цьому сегменті колекціонування вражає: у липні 2020 року Heritage вперше зафіксувала рекорд для індустрії, продавши копію Super Mario Bros. за $114 000. Менш ніж за шість років вартість раритету злетіла у 26 разів.

«Цілком закономірно, що найважливіша відеогра у світі продемонструвала найвидатніший результат в історії цього ринку. Ще більш вражаючою цю подію робить історія самого екземпляра: лише кілька місяців тому його виявили всередині нового комплекту консолі NES Control Deck. Фактично до картриджа ніхто не торкався протягом майже 40 років», — заявив директор відділу відеоігор Heritage Auctions Еван Мейсінгілл.

У чому унікальність цього лоту

Таку астрономічну суму покупець виклав не просто за гарне збереження. Цей конкретний екземпляр має унікальну колекційну деталь. Коробка запечатана фірмовою глянцевою наклейкою-пломбою, а не звичною термозбіжною стретч-плівкою. Таке пакування використовували виключно під час короткого другого виробничого тиражу на початку 1986 року. Згодом індустрія повністю перейшла на плівковий стандарт.

За даними Heritage, у світі відомо лише про три запаковані копії з цієї специфічної партії, і проданий лот є найпершим (найраннішим) із них.

Експерти з авторитетної сертифікаційної компанії Professional Sports Authenticator (PSA) присвоїли картриджу оцінку 9.6 A++. Це один із найвищих балів збереження, який коли-небудь отримували ретро-ігри.

Приємним та дещо іронічним бонусом від аукціонного дому став оригінальний запечатаний комплект самої консолі NES. Організатори додали приставку до лоту про всяк випадок — раптом новий власник захоче зірвати з картриджа пломбу та просто пограти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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