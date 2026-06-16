Українці за кордоном зможуть швидше надсилати гроші рідним через Paysera: деталі

Приватбанк та міжнародна платіжна система Paysera оголосили про запуск нового зручного сервісу: відтепер користувачі Paysera можуть швидко та легко надсилати гроші рідним в Україні прямо зі свого смартфона, використовуючи міжнародні перекази PrivatMoney.

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Як це працює

Завдяки інтеграції сервісів, відправники можуть переказувати кошти в євро (EUR) на валютні або гривневі рахунки ПриватБанку, а також на гривневі рахунки будь-яких інших українських банків. Отримувачі в Україні мають можливість отримати кошти як в євро (EUR), так і в українських гривнях (UAH).

Послуга вже доступна всім користувачам мобільного додатку Paysera.

Як надіслати

Щоб надіслати кошти, достатньо увійти у свій аккаунт, перейти в меню «Перекази», вибрати «Новий переказ», потім «PrivatMoney», обрати спосіб відправлення («IBAN» або «Готівка»), вказати необхідні дані та підтвердити транзакцію.

Якщо відправник обирає переказ за реквізитами (IBAN) та вказує номер рахунку одержувача, кошти зараховуються автоматично без будь-яких додаткових дій з боку отримувача. Якщо ж обрано тип переказу «Готівка», відправник отримує контрольний номер, який передає одержувачу.

Виплата та зарахування цих міжнародних переказів на картки ПриватБанку здійснюється без комісії для отримувача. Отримати такий переказ можна дистанційно через мобільний застосунок Приват24, веб версію Приват24, термінали самообслуговування та банкомати ПриватБанку. Також доступна виплата переказів через службу підтримки за телефоном 3700, чат «Допомога Онлайн» у Приват24 або ж традиційно — у будь-якому відділенні банку.