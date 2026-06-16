«Зелений коридор» у податковій: ветерани тепер будуть обслуговуються без черги

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Що входить у «зелений коридор»:

пріоритетний запис до електронної черги

першочергове обслуговування в Центрах обслуговування платників і Офісах податкових консультантів

окрема телефонна лінія Контакт-центру

спеціальний тематичний блок у чат-боті ДПС

Окрему увагу приділено комунікації: для працівників ДПС визначили окремі правила взаємодії з ветеранами та порядок вирішення проблемних ситуацій з урахуванням їх псіхологичного стану.

Окрім сервісного обслуговування, ДПС акцентує на необхідності підтримці ветеранів, які починають або розвивають власний бізнес після повернення до цивільного життя. Офіси податкових консультантів надаватимуть їм окремий супровід і роз'яснення нюансів оподаткування.

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ДПС також розширює залучення ветеранів до державної служби. Частина захисників вже працює в податкових органах. Вакансії в Центрах обслуговування платників і Офісах податкових консультантів доступні на сайті ДПС. Для пошуку роботи служба співпрацює з Міністерством у справах ветеранів та ветеранськими організаціями.