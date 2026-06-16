Standard Chartered прогнозує зростання Uniswap, складність майнінгу біткоїна знизилась на 10%: що нового

За вхід на Polymarket — бан: японська криптобіржа Bitbank посилює санкції проти користувачів

Японська криптовалютна біржа Bitbank запроваджує жорсткі обмеження для клієнтів, пов'язані з використанням децентралізованих ринків прогнозів, зокрема популярного сервісу Polymarket. Торговельний майданчик офіційно попередив про готовність заморожувати облікові записи за будь-яку фінансову взаємодію з подібними платформами.

Представники Bitbank пояснили, що пішли на такий крок задля забезпечення безпеки торгового середовища та суворого дотримання регуляторних норм Японії.

У криптобіржі підкреслили, що останнім часом спостерігається стрімкий сплеск популярності платформ, які дозволяють користувачам робити ставки в цифрових активах на результати політичних виборів, спортивних та інших світових подій. Діяльність таких гігантів, як Polymarket, має очевидні ознаки букмекерського бізнесу.

Попри те, що більшістю таких сервісів керують іноземні оператори, їх використання резидентами Японії з метою заробітку може трактуватися місцевими наглядовими органами як участь у нелегальних азартних іграх, що є прямим порушенням кримінального кодексу країни.

У разі виявлення транзакцій (як відправлення, так і отримання криптовалюти), пов'язаних із ринками прогнозів, Bitbank обмежуватиме доступ до профілів. Санкції передбачають повне блокування ключових опцій:

неможливість авторизуватися в системі;

заборону на заведення та виведення будь-яких криптоактивів;

блокування виплат у фіатній валюті (японських єнах);

зупинку торгових операцій (купівлі/продажу).

Адміністрація біржі окремо наголосила, що не відшкодовуватиме клієнтам можливі фінансові збитки, які виникнуть через вимушене заморожування активів. Водночас у компанії залишили право на апеляцію: якщо блокування відбулося внаслідок технічної помилки, користувачі можуть звернутися до техпідтримки для повторного перегляду справи.

Хакери зламали «закинутий» протокол Aztec Connect та вивели $2,1 мільйона

Невідомий зловмисник зміг викрасти понад $2,1 млн із децентралізованого протоколу Aztec Connect в екосистемі Ethereum. Парадокс ситуації полягає в тому, що цей проєкт було офіційно закрито і виведено з експлуатації ще три роки тому, а розробники вже давно не мають доступу до його смартконтрактів.

Про інцидент, який стався 14 червня 2026 року, спільно повідомили представники Aztec Foundation та аналітики з кібербезпеки CertiK.

У Aztec Foundation оперативно відреагували на подію та запевнили користувачів, що цей інцидент є ізольованим.

«Фонд Aztec зафіксував потенційний експлойт, спрямований проти Aztec Connect. Наголошуємо, що цей продукт жодним чином не пов’язаний зі смартконтрактами токена AZTEC чи поточною робочою мережею Aztec», — заявили у компанії.

У фонді також окремо підкреслили, що команда Aztec Labs фізично не може зупинити атаку, заблокувати кошти чи оновити систему, оскільки архітектура старого протоколу не передбачає наявності адміністративних ключів у розробників.

Підозрілу активність першими виявили фахівці компанії CertiK. За їхніми оцінками, хакеру вдалося повністю спустошити Router-контракт застарілої системи, вивівши активи на загальну суму близько $2,19 млн.

Складність майнінгу біткоїна обвалилася на 10%

Складність майнінгу першої криптовалюти продемонструвала одне з наймасштабніших знижень у своїй історії, скоротившись одразу на 10,09% — до позначки 124,93 T. Про це свідчать дані аналітичного сервісу CloverPool.

Після чергового перерахунку середній хешрейт мережі зафіксувався на рівні близько 905,89 EH/s. Наступне коригування параметрів системи відбудеться орієнтовно за два тижні.

За оцінками дослідницької компанії Galaxy Research, поточне падіння посіло 11-те місце за масштабом за всю історію існування біткоїна та стало другим найбільшим зниженням показника від початку 2026 року.

Корекція відбулася на блоці 953 568, опустивши складність зі 138,96 T до поточних 124,93 T. Аналітики пов'язують таку динаміку з червневим просіданням курсу біткоїна приблизно на 15%.

Падіння ціни активу суттєво вдарило по рентабельності видобутку, змусивши частину майнерів відключити свої потужності через нерентабельність. Через різке падіння загального хешрейту поточна епоха з 2016 блоків розтягнулася на 15,6 дня замість звичних двох тижнів (14 днів).

У компанії StandardHash додали, що сукупна обчислювальна потужність мережі відкотилася до показників річної давнини — червня 2025 року.

«Цей індикатор є прямим результатом жорсткої теорії ігор серед глобальних майнерів. Він наочно демонструє, під яким колосальним фінансовим тиском через зростання витрат зараз перебувають майнінгові підприємства», — резюмували експерти.

Складність майнінгу — це відносний параметр мережі, який визначає обсяг обчислювальних ресурсів, необхідних для знаходження нового блоку, порівняно з початковим етапом роботи блокчейну.

Алгоритм автоматично коригує цей показник кожні 2016 блоків (приблизно раз на 14 днів). Головне завдання цього механізму — гарантувати, що час генерації одного блоку завжди залишатиметься в межах 10 хвилин, незалежно від того, скільки майнінгового обладнання працює у світі.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $66 316. За добу актив зріс на 0,92%, за тиждень — на 5,18%.

Прогноз Standard Chartered: токен Uniswap може злетіти до $100 до 2030 року

Британський фінансовий конгломерат Standard Chartered очікує масштабного ралі токена UNI (Uniswap). Аналітики банку прогнозують, що вартість активу може зрости приблизно у 40 разів, досягнувши позначки $100 до кінця 2030 року. Про це йдеться в новому аналітичному звіті установи, повідомлє The Block.

На переконання Джеффрі Кендріка, керівника відділу досліджень цифрових активів у Standard Chartered, саме сектор децентралізованих фінансів (DeFi) стане головним драйвером наступної потужної хвилі капіталізації крипторинку.

У Standard Chartered передбачають стрімку еволюцію традиційних фінансів на блокчейні. Згідно зі звітом, обсяг токенізованих активів у світі злетить із поточних $340 мільярдів до $4 трильйонів уже до кінця 2028 року. Водночас частка таких оцифрованих активів, задіяних безпосередньо в DeFi-протоколах, має збільшитися з нинішніх 3,5% до 30% до кінця 2030 року.

Паралельно з розвитком суто криптонативних проєктів, цей фіскальний зсув, за оцінками банку, спровокує вибухове зростання загального обсягу заблокованих коштів (TVL) у DeFi-секторі. Показник може сягнути $2,7 трильйона, що майже у 37 разів перевищує сьогоднішні рівні.

Експерти Standard Chartered вважають, що децентралізована біржа Uniswap виступить одним із ключових бенефіціарів цієї трансформації. Очікується, що її пули ліквідності залучать колосальні обсяги нових активів, забезпечивши платформі домінування на ринку торгівлі.

Джеффрі Кендрік деталізував довгострокову траєкторію вартості токена Uniswap за роками:

Кінець 2026 року — $6,5;

Кінець 2027 року — $20;

Кінець 2028 року — $40;

Кінець 2029 року — $65;

Кінець 2030 року — $100.

У банку також резюмували, що протягом цього інвестиційного циклу за темпами прибутковості токен UNI суттєво випередить такі фундаментальні активи, як Ethereum та біткоїн.