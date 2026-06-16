Обмінники переписали курс: долар дешевшає, євро тримається вище 52 грн

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 11 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,55−45,09 грн. Євро купують за 51,60 грн, а продають за 52,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,86. Євро 52,15−52,35.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,82−44,85 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,94−51,95 грн/євро.

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