Штраф у 5 мінімальних зарплат: нові підстави для санкцій

Державні органи володіють широкими повноваженнями для застосування штрафів за порушення вимог податкового законодавства під час проведення перевірок або при поданні звітності. Про накладення фінансових санкцій у розмірі п'яти «мінімалок» повідомляє сайт Sud.ua .

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Податківці не пробачають помилок чи зволікань. Якщо ви зараз не готові до перевірки, а ваша «первічка» у безладі, готуйтеся до фінансових втрат.

За що податкова виписує «чергові» штрафи

Законодавство чітко визначає, які дії платників податків вважаються порушеннями і скільки за них доведеться сплатити.

Ось основні види відповідальності:

Втрата або ненадання документів в оговорені терміни. Якщо під час перевірки платник не може підтвердити дані первинною документацією чи обліковими регістрами, він отримує штраф у розмірі 1020 грн. У разі повторного такого порушення протягом року сума санкцій зростає до 2040 грн. Ігнорування запитів податкової (згідно з підпунктами 6−8 п. 73.3.1 ст. 73 ПКУ). Якщо компанія не надає відповідь або документи на запит контролюючого органу, штраф становить п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, за кожен випадок. Неподання іншої інформації. В інших випадках, передбачених статтею 73 ПКУ (наприклад, юридичні документи по взаємовідносинам з іноземними партнерами), за неподання або неповне подання документів на запит інспекторів передбачено штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожен факт порушення.

Податкові правила вимагають зберігати всі папери, пов'язані з розрахунками податків, протягом термінів, визначених статтею 44 Податкового кодексу. Відсутність доступу до даних під час контрольних заходів автоматично створює підстави для фінансових покарань.

Сума штрафу прямо прив'язана до розміру мінімальної зарплати, тому з кожним підвищенням бюджетних показників покарання стає відчутнішим. Бізнесу варто звикнути до того, що недбале ставлення до первинних документів є прямою дорогою до постійних візитів інспекторів, які надовго блокують нормальну роботу компанії.

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